體育 棒球 MLB

MLB》被金鶯拿走後二度面臨DFA命運 大谷前隊友又被勇士撿回

2026/01/27 14:04

蘇亞雷斯。（資料照，美聯社）蘇亞雷斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據亞特蘭大勇士的消息指出，球團今天從巴爾的摩金鶯的讓渡名單中撿回左投手蘇亞雷斯（José Suarez），並將右投手索里安諾（George Soriano）指定讓渡（DFA）。

剛滿28歲的蘇亞雷斯，是大谷翔平效力天使時期的隊友，去年季前因安德森（Ian Anderson）的交易案轉戰勇士，但在4月被球隊DFA後下放3A，直到9月才重返大聯盟，總計只留下7場出賽，19.1局送出16次三振與10次保送，戰績2勝0敗1中繼1救援，獨立防禦率（FIP）3.70。

球季結束後，勇士將蘇亞雷斯的合約轉正，不久後又把他給DFA，並在美國時間15日被金鶯延攬，但一個禮拜後金鶯從費城人的讓渡名單撿走31歲野手威爾森（Weston Wilson），並將蘇亞雷斯再度DFA，最後勇士在今天將他撿回，重新投回斧頭幫的懷抱。

找回蘇亞雷斯後，勇士選擇將索里安諾給DFA，巧合的是，索里安諾也曾因為金鶯要騰出40人名單給諾埃爾（Jhonkensy Noel）而被DFA，雖然經過幾天後被勇士吸收，但卻在今天又遇到同樣命運。

索里安諾。（資料照，路透）索里安諾。（資料照，路透）

