自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》去年包辦安打、盜壘雙冠王 李凱威想與味全龍簽下8年長約

2026/01/27 13:55

李凱威。（記者廖耀東攝）李凱威。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍領隊丁仲緯在1月18日春訓開訓時，特別提到李凱威、郭天信、蔣少宏等主力球員，新合約都朝向複數年方向進行，去年包辦安打、盜壘雙冠王的李凱威表示，雖然還沒有談到金額數字，但是已經有明確的方向，「應該會簽長約，如果可以，我想要8年。」

李凱威於2023年與味全簽下3年合約，逐年月薪為30萬、至少35萬元、46萬元，去年季後開始洽談生涯第2紙複數年合約，他指出，目前先談合約的長度，還沒談到薪資的金額，已經有明確的方向，「10年可能太長，球團也有他們的考量，就取都能接受的中間值。」

李凱威在中職有5年一軍資歷，最快3年後取得自由球員資格（FA），他不諱言，確實有想過FA，但未來3年會怎樣很難講，況且他的個性比較求穩，加上味全的環境很好，讓他想要留下來，合約長度先從5年開始談，「我也待很久了，都2個小孩了，會不捨得離開。」

看到同經紀公司的陳子豪、林岱安2位前輩，分別拿到10年、7年的大約（前5年皆為球員保障合約），李凱威坦承也會羨慕與心動，目前全權交給經紀公司處理。味全龍重組球隊回到一軍後，球員拿到最長保障合約的年限是5年，李凱威有機會打破王維中、陳子豪、朱育賢共同保持的隊史紀錄。

李凱威。（記者廖耀東攝）李凱威。（記者廖耀東攝）

李凱威。（記者廖耀東攝）李凱威。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中