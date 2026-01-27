中職》去年包辦安打、盜壘雙冠王 李凱威想與味全龍簽下8年長約

李凱威。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍領隊丁仲緯在1月18日春訓開訓時，特別提到李凱威、郭天信、蔣少宏等主力球員，新合約都朝向複數年方向進行，去年包辦安打、盜壘雙冠王的李凱威表示，雖然還沒有談到金額數字，但是已經有明確的方向，「應該會簽長約，如果可以，我想要8年。」

李凱威於2023年與味全簽下3年合約，逐年月薪為30萬、至少35萬元、46萬元，去年季後開始洽談生涯第2紙複數年合約，他指出，目前先談合約的長度，還沒談到薪資的金額，已經有明確的方向，「10年可能太長，球團也有他們的考量，就取都能接受的中間值。」

李凱威在中職有5年一軍資歷，最快3年後取得自由球員資格（FA），他不諱言，確實有想過FA，但未來3年會怎樣很難講，況且他的個性比較求穩，加上味全的環境很好，讓他想要留下來，合約長度先從5年開始談，「我也待很久了，都2個小孩了，會不捨得離開。」

看到同經紀公司的陳子豪、林岱安2位前輩，分別拿到10年、7年的大約（前5年皆為球員保障合約），李凱威坦承也會羨慕與心動，目前全權交給經紀公司處理。味全龍重組球隊回到一軍後，球員拿到最長保障合約的年限是5年，李凱威有機會打破王維中、陳子豪、朱育賢共同保持的隊史紀錄。

