MLB》洛杉磯奧運上演「道奇內戰」？ 大谷翔平想打、羅伯斯有意執教美國隊

大谷翔平、羅伯斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2028年奧運將由洛杉磯主辦，屆時棒球也會重返奧運舞台，衛冕軍道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）有意接掌美國隊兵符，是否能與子弟兵大谷翔平所率領的日本隊正面對決，引發外界高度關注。

洛杉磯奧運棒球比賽將於美國時間2028年7月13日至19日在道奇體育場舉行，共有6支球隊參賽，分為兩組各3隊進行預賽，分組龍頭直接晉級4強，每組第2名與第3名在進行附加賽爭奪4強名額，銅牌戰和金牌戰將在19日登場。

羅伯斯接受《加州郵報》訪問時表示，自己很樂意率領奧運棒球美國隊，這是自己很想罪的事情，希望能在洛杉磯帶領這支球隊。此外，羅伯茲在加州長大，並畢業於加州大學，他自信地表示：「沒有比我更適合的人選了。」

奧運棒球的賽程安排，奧運組織委員會曾表示，這是為了讓大聯盟球員能更容易參加奧運，關於大聯盟球員參賽的可能性，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）去年10月曾樂觀表態開放大聯盟球員打奧運，並認為可以加長明星賽休息天數。

道奇日本二刀流巨星大谷翔平、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以及費城人明星強打哈波（Bryce Haper）等球星先前都曾表態希望參加奧運。大谷翔平受訪曾對此說道，「我當然想打奧運，因為國際賽有特別的意義，尤其是奧運，這讓平常不看棒球的人有更多機會來看棒球比賽，從這個意義來說，我認為這對棒球當然很重要，就我個人而言，我希望能參加奧運。」

