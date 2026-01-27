MLB》創鬼神紀錄至今無人能破！33歲前道奇、洋基快腿退休有新任務

洛卡斯特羅。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕33歲外野手洛卡斯特羅（Tim Locastro）近2個賽季都待在教士小聯盟3A，卻始終等不到重返大聯盟的機會，如今他決定退休結束職棒生涯，2026年球季將加入教士教練團。

洛卡斯特羅於2013年選秀第13輪被藍鳥相中，2015年7月被交易至道奇，並在2017年9月迎來大聯盟初登場，不過他在道奇合計只出賽21場比賽，12打數敲出2安打，打擊率0.167、攻擊指數0.583，並在2018年11月遭指定讓渡（DFA），之後透過交易一路從洋基轉到響尾蛇。

2019年球季，洛卡斯特羅在響尾蛇出賽91場，繳出打擊率0.250、攻擊指數0.697、OPS+84的成績單，值得注意的是他該季17次盜壘從未失敗過，該季他每秒跑速達30.8英呎為全大聯盟之最，隔年同樣以每秒30.7英呎跑速蟬聯大聯盟「最速男」。2021年，洛卡斯特羅完成生涯連續29次盜壘成功，刷新大聯盟紀錄，至今依舊無人能破。

然而即便擁有神速飛毛腿，打擊始終是洛卡斯特羅的罩門，除了2020年打出OPS+133，洛卡斯特羅多數時候就是個火力低於聯盟平均非常多的打者。他在2021年季中被交易至洋基，2023年轉戰大都會，該年他打擊小有回升，打出OPS+102的火力，卻也是他最後一次在大聯盟亮相。

近2年洛卡斯特羅都與教士簽下小聯盟約，但連續2年都待在3A，上季出賽104場，打擊三圍.270/.367/.433，其跑速仍是3A最頂尖水準，但還是沒能重返大聯盟。如今洛卡斯特羅選擇退役，來季將轉任跑壘與外野教練。洛卡斯特羅7年大聯盟生涯累積290場出賽，嘗試50次盜壘成功45次，打擊三圍.228/.327/.337、攻擊指數0.664。

