中職》古久保健二建議徐若熙：保持自己的節奏，不要被帶著走

古久保健二（左）徐若熙在斗六棒球場合照。（取自古久保健二 IG）

〔記者徐正揚／斗六報導〕前樂天桃猿總教練古久保健二今年出任味全龍一、二軍巡迴統籌教練，日前他在斗六棒球場與加盟日職軟銀的徐若熙合影，被球迷暖推是「準備送孫子出國的阿公」，古久保建議，徐若熙到日本以後，一定要保持自己的節奏，不要被其他投手帶著走。

徐若熙即將前往日本，出席軟銀為他舉行的加盟記者會，行前仍隨味全龍在斗六練習，古久保表示，現在的徐若熙是很被注目的選手，軟銀在宮崎的春訓會有很多球迷去看，日職的練習方式也與過往有些不同，「一直被注目，身心多少會有點疲勞 ，我有提醒他這個。」

請繼續往下閱讀...

古久保指出，日職球隊的牛棚練投，可能同時會有10位投手在投，像徐若熙這樣的投手，在日本也有很多，「如果一直看著旁邊的投手，可能自己身體都還沒有準備好，一直這樣不斷去摧球速，受傷的機率就會比較高。」

古久保認為，相較於古林睿煬加盟日本火腿，徐若熙加盟軟銀受到的矚目似乎更高，但是兩人都是很有才華的年輕投手，只要拿出平常實力，以不要受傷為主，在日職都會很活躍，「他們身為洋將，比起在台灣，必須要在更激烈的競爭中脫穎而出。」

古久保表示，以前他在樂天，徐若熙是對手，私下很少有機會見面，他跟球隊必須想辦法研究徐若熙，有時候還是會失敗，來味全後能有這樣的見面機會，讓他覺得很開心，期待徐若熙去日本後能有好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法