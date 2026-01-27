自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》古久保健二建議徐若熙：保持自己的節奏，不要被帶著走

2026/01/27 16:14

古久保健二（左）徐若熙在斗六棒球場合照。（取自古久保健二 IG）古久保健二（左）徐若熙在斗六棒球場合照。（取自古久保健二 IG）

〔記者徐正揚／斗六報導〕前樂天桃猿總教練古久保健二今年出任味全龍一、二軍巡迴統籌教練，日前他在斗六棒球場與加盟日職軟銀的徐若熙合影，被球迷暖推是「準備送孫子出國的阿公」，古久保建議，徐若熙到日本以後，一定要保持自己的節奏，不要被其他投手帶著走。

徐若熙即將前往日本，出席軟銀為他舉行的加盟記者會，行前仍隨味全龍在斗六練習，古久保表示，現在的徐若熙是很被注目的選手，軟銀在宮崎的春訓會有很多球迷去看，日職的練習方式也與過往有些不同，「一直被注目，身心多少會有點疲勞 ，我有提醒他這個。」

古久保指出，日職球隊的牛棚練投，可能同時會有10位投手在投，像徐若熙這樣的投手，在日本也有很多，「如果一直看著旁邊的投手，可能自己身體都還沒有準備好，一直這樣不斷去摧球速，受傷的機率就會比較高。」

古久保認為，相較於古林睿煬加盟日本火腿，徐若熙加盟軟銀受到的矚目似乎更高，但是兩人都是很有才華的年輕投手，只要拿出平常實力，以不要受傷為主，在日職都會很活躍，「他們身為洋將，比起在台灣，必須要在更激烈的競爭中脫穎而出。」

古久保表示，以前他在樂天，徐若熙是對手，私下很少有機會見面，他跟球隊必須想辦法研究徐若熙，有時候還是會失敗，來味全後能有這樣的見面機會，讓他覺得很開心，期待徐若熙去日本後能有好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中