體育 棒球

經典賽》日媒預測日本首戰對台灣派山本由伸先發 古久保健二：可能性很高

2026/01/27 16:30

山本由伸。（資料照，法新社）山本由伸。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／斗六報導〕經典賽日本隊昨又公布10位經典賽國手，30人正式名單只剩最後1位還沒揭曉，不少日媒推測，日本在預賽首戰台灣很可能派道奇王牌投手山本由伸先發，今年轉任味全龍隊一、二軍巡迴統籌教練的古久保健二認為，這個可能性確實很高。

古久保指出，日本隊的29人名單是不是史上最強，他不知道，但確實是一份很完整的名單，整體實力非堅強，「如果今永昇太、千賀滉大都能來，實力一定會更強，不管日本隊派哪位選手上場，這都是很好的名單。」

日媒預測，日本隊預賽首戰對台灣，可能派山本先發，古久保認為，日本隊先發投手的數量很充足，很多先發型投手也能投長中繼，但山本在首戰先發的可能性確實很高，「如果我是日本隊監督，確實也有這樣的機會，最好的狀況是，第一棒大谷翔平，第1場山本由伸先發。」

古久保表示，南韓有些大聯盟選手受傷，台灣也有林立因傷無法參加，澳洲、捷克也不能小看，Ｃ組各隊的實力都很強，在1場定勝負的比賽中，會發生什麼事真的不好說，「盡量不要發生失誤，如果不慎重一點，可能1個Play就改變局勢。」

對於林立因為傷勢辭退經典賽，古久保並不覺得意外，他認為，林立這2年的身體一直有狀況，去年球季腳與肩膀都有傷但都撐到最後，去年季後他離台前有跟林立聊過，「我告訴他，無論如何，先把身體養好，回到原本的狀態，再迎接新球季。」

味全龍巡迴統籌教練古久保健二。（記者廖耀東攝）味全龍巡迴統籌教練古久保健二。（記者廖耀東攝）

