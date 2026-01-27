NBA》破湖人上古神獸紀錄！紫金一哥東契奇開無雙創史上第1人壯舉

東契奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在一哥東契奇（Luka Doncic）繳46分11助攻帶領下，以129：118擊敗公牛收下2連勝。東契奇今天也達成加入湖人後第2000分，寫下隊史最速紀錄，同時近4場比賽繳出場均準大三元的他，也締造史無前例壯舉。

東契奇今天上陣38分鐘15投15中、三分14投8中、罰球12罰8中，狂轟46分12助攻7籃板的鬼神表現，賽前在湖人累積1992分的他今天也完成紫金2000分里程碑，以65場超越上古神獸麥肯（George Mikan）的72場寫下隊史最速2000分紀錄；同時東契奇也是史上第3位在球隊前65場比賽就轟下2000分的球員，前2人分別為張伯倫（Wilt Chamberlain）與貝拉米（Walt Bellamy）。

東契奇此役繳出46分11助攻7籃板8顆三分球，成為自2016年哈登（James Harden）後史上第2位單場能繳出上述數據的球員。此外，東契奇近4場比賽場均37.3分9.8籃板10.0助攻，總共拿下149分、39籃板、40助攻、投進17顆三分、40顆罰球，另有6次抄截，成為史上第1位在4場比賽中累積此數據的球員。

