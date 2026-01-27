自由電子報
木聯》林鵬偉開轟外帶4打點 南英苦戰8局拿首勝

2026/01/27 17:04

南英8局辛苦開胡。（學生棒聯提供）南英8局辛苦開胡。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕賽前尚未開胡的南英商工，今天（27日）與成德高中激戰到延長賽8局才分出勝負，靠著林鵬偉致勝一擊，終場以9:8辛苦贏球，拿下高中木棒聯賽第一階段首勝。

南英前兩局包括林鵬偉陽春全壘打在內，先得2分，成德則在3局上利用兩支高飛犧牲打攻下2分，5局上再下兩城，南英則在6局下將比分扳平，雙方打完正規7局，戰成4比4平手，進入延長賽「突破僵局制」。

成德8局上靠著豐恩騏場內三分砲在內攻下4分，不過南英也不想輕易放棄，以3次保送擠回2分，成德換上第三任投手王翾祈，林鵬偉把握機會敲出安打，加上成德中外野手發生失誤，南英跑回再見分。

南英總教練汪倉宏表示，今年陣容以一、二年級生為主，大家壓力大，前幾場打得掙扎，有點亂掉，今天也發生一些守備瑕疵，到8局下延長賽，對方是高大正投，提醒選手不追打偏高的球，後來對方再換有速度的側投，有告訴林鵬偉把球抓前面一點攻擊，選手有做好選球，延續棒次攻擊。

高三林鵬偉擔任第七棒，單場4次打擊都有貢獻，2局下先開轟，5局下選到保送，6局下擊出高飛犧牲打，8局下再敲出關鍵安打，包辦4分打點，汪倉宏說，他前兩年常受傷，影響出賽，今年第一次打木棒聯賽，要他大膽攻擊，他今天打擊都在關鍵時刻發揮。

汪總提到，前幾天沒打好，回去有檢討，希望拿下首勝後，大家壓力小一點，能夠維持好表現面對後續比賽。

林鵬偉單場4打點。（學生棒聯提供）林鵬偉單場4打點。（學生棒聯提供）

