木聯》黑豹旗亞軍羅東高工拚隊史首次8強 陣中王牌有意投入選秀

2026/01/27 17:07

郭靖源完投有意選秀。（學生棒聯提供）郭靖源完投有意選秀。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕羅東高工今天（27日）靠著先發投手郭靖源完投帶領下，以4比1擊敗莊敬高職，在高中木棒聯賽第一階段拿下第3勝，晉級第二階段。

兩隊首局都有攻勢各得1分，4局下，莊敬投手控球不穩，1出局後連丟2次保送，雖趕緊換投，不過接續投手同樣出現連續四壞球，羅工把握機會，古家偉敲出安打，羅工這局添得3分。

羅工投手郭靖源也能控制戰局，以90球完投7局只失1分，只被敲出4安打，投出6次三振、4次四死球，拿下勝投，總教練何昱德表示，他第一場先發曾投45球，今天設定先發60球左右，到第5局詢問狀況，他也想繼續投下去，他今天一開始比較不穩，後續就恢復平時控球水準，莊敬打擊進步多，分數也沒有拉很開，才讓郭靖源投完比賽。

郭靖源目前高三，最快球速約142公里，武器則是卡特球，他的哥哥是去年剛加入職棒的味全龍投手林軒宇，兩人各從父母姓，何昱德透露，他平時跟哥哥有交流棒球話題，有意畢業後投入中職選秀，不過站在教練的立場，建議他再多磨練，先加強身體素質，至少增重5公斤，球速可以再提升。

羅工在黑豹旗拿下亞軍，刷新隊史紀錄，木棒聯賽第一階段僅輸普門中學，可望以分組二或三晉級，何總表示，今年高三僅帶4人，以高一、二生為主力，第一階段有達到目標，希望能拚隊史首次8強。

羅東高工古家偉。（學生棒聯提供）羅東高工古家偉。（學生棒聯提供）

