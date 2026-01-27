排球》名古屋亞運第3階段男、女排培訓隊名單調整 張育陞、廖苡任領銜

張育陞、廖苡任。（資料照，大專體總提供、記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華民國排球協會今公布「2026名古屋亞運」第三階段男排、女排培訓隊名單。配合賽期選訓策略，本階段名單調整如下：男排加入舉球對角黃正良，以及舉球員陳玠廷回歸；女排加入邊線攻擊手林書荷、邊線攻擊手許甄軒、中間手陳喬恩及自由球員林其蓉。

男排黃宏裕教練表示：「男排名單部分為旅外選手，此階段選才重點包含考量選手健康狀況，以及維持國家隊日常訓練強度；預計在國際賽週期開始前，決選最終亞錦賽14人及亞運12人名單。」

請繼續往下閱讀...

女排鄧衍敏教練表示：「女排成員每個階段都透過名單調整，讓國家隊教練團、訓練與戰術能與不同選手磨合。各位置選手競爭激烈，亞運及亞錦賽都在今年，希望能與選手一起做好準備。」

展望2026國際賽週期，台灣隊男排、女排預計出戰國家盃、亞洲東區錦標賽、亞錦賽及名古屋亞運；分齡賽事部分則將出戰U18亞錦賽（男、女）、U17世錦賽（男、女）。除台灣隊出戰國際賽事外，中華民國排球協會亦將於國內舉辦兩場國際賽事，包含6月4日至6月7日在屏東大鵬灣舉辦AVC亞洲沙灘排球公開賽，以及7月28日至8月2日在新北市新莊體育館主辦福爾摩沙排球邀請賽。

「2026名古屋亞洲運動會」男子第三階段18人培訓名單

舉球員 黃宇晨

舉球員 林嘉偉

舉球員 陳玠廷

邊線攻擊手 張祐晨

邊線攻擊手 温逸凱

邊線攻擊手 劉昱麟

邊線攻擊手 李元

邊線攻擊手 洪宇叡

中間手 莊邵捷

中間手 李俊佑

中間手 甘茂宏

中間手 蔡沛彰

中間手 呂姜耀凱

舉球對角 黃正良

舉球對角 曾茂聰

舉球對角 張育陞

自由球員 陳佑誠

自由球員 蘇逢澤

「2026名古屋亞洲運動會」女子第三階段18人培訓名單

舉球員 廖苡任

舉球員 洪家瑤

舉球員 陳莉鎔

邊線攻擊手 劉雙菱

邊線攻擊手 蔡幼群

邊線攻擊手 林良黛

邊線攻擊手 林書荷

邊線攻擊手 許菀芸

邊線攻擊手 許甄軒

中間手 吳紫華

中間手 甘可慧

中間手 葉于雯

中間手 陳喬恩

中間手 温以勤

舉球對角 張稦豈

舉球對角 陳潔

自由球員 林其蓉

自由球員 李怡萱

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法