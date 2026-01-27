自由電子報
體育 網球

澳網》斯維托麗娜快斬高芙 烏克蘭媽媽名將首闖4強

2026/01/27 17:38

斯維托麗娜直落二擊敗高芙。（歐新社）斯維托麗娜直落二擊敗高芙。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽老少對決，已當媽媽的斯維托麗娜（Elina Svitolina）技高一籌，6：1、6：2快斬21歲的美國第3種子高芙（Coco Gauff），12種子烏克蘭老將首闖女單4強，即將對決白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

面對球線磅數出問題、發球手感失常的高芙，年長10歲的斯維托麗娜展現豐富經驗，開賽雙方相互破發之後，隨即接連3破，一口氣連奪5局先馳得盤；次盤斯維托麗娜冷靜專注掌控節奏，又率先突破3：0開局，這波跨盤連得8局的猛攻奠定勝基，只花59分鐘挺進墨爾本公園準決賽，這也是她自2019年溫布頓錦標賽、美國公開賽、2023年溫網，第4度躋身大滿貫4強，期許更上層樓晉級冠軍戰。

「 產後重返世界前10是我的夢想，回到球場並不容易，很高興達成目標，我更珍惜能打球的機會。」斯維托麗娜去年9月身心俱疲提前結束賽季，今年復出在奧克蘭贏得職業生涯第19冠，加上澳網拚出最佳戰績，開季10連勝氣勢如虹，她認為自己變得更加成熟，尤其寶貝女兒已經3歲，加上屆退老公蒙菲爾斯（Gael Monfils）陪伴，臨場已無後顧之憂 「我真的做到了，希望這股動力持續下去。」

