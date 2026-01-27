自由電子報
體育 競技運動 羽球

泰國大師賽》不敵陳雨菲銀恨、世界排名飆升！19歲地主美少女傳退賽

2026/01/27 18:20

歐帕妮普。（取自BWF官網）歐帕妮普。（取自BWF官網）

〔體育中心／綜合報導〕泰國19歲美少女歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh）剛在印尼大師賽女單決賽中不敵中國名將陳雨菲，但仍創下羽壇新猷；然而即將在家鄉上演的超級300系列泰國羽球大師賽，歐帕妮普卻傳出因傷退賽。

歐帕妮普在印尼大師賽成為驚奇黑馬，一路擊敗馬來西亞黃玲青、日本宮崎友花、越南阮垂玲、馬來西亞蕾莎娜（Letshanaa Karupathevan），連過4關晉級決賽以19歲21天的年齡，成為打進超級500等級決賽史上最年輕的選手。

儘管最終歐帕妮普在決賽以21：23、13：21不敵陳雨菲而無緣奪冠，但在最新女單世界排名中，歐帕妮普從原本的第36名一口氣上升6個名次，以積分43550分位居世界第30名，再創生涯高峰。歐帕妮普賽後接受BWF官網訪問表示：「這是邁向世界前10的第一步。我學會更有效地運用力量，比2025年做得更好，這也是我進步最大的地方。」

然而根據泰國媒體報導，歐帕妮普因大腿和背部肌肉緊繃，必須退出超級300系列泰國羽球大師賽，19歲地主新星無緣在家鄉球迷面前獻技。報導透露，由於印尼大師賽決賽比賽強度過高，歐帕妮普的團隊決定讓他退賽，避免傷勢加重，預計她將朝著2月3日至8日在中國舉行的亞洲羽球團體錦標賽做準備。

