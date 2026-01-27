自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》小林冠軍陪練員名不虛傳 陳凱程連2年奪下U15國手排名第一

2026/01/27 18:05

陳凱程連續2年以7連勝奪下U15排名賽男子組第一名。（取自WTT官網）陳凱程連續2年以7連勝奪下U15排名賽男子組第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕115年15歲組青少年桌球排名賽男子組賽程今天落幕，14歲的金石乒乓、南興國中小將陳凱程在第一次賽以7連勝戰績登頂，連續兩年奪下第一名，締造跨季14連勝紀錄，連4年當選15歲國手也追平馮翊新保持的紀錄。

目前擔任台灣一哥林昀儒陪練員的陳凱程，是林昀儒1月11日勇奪WTT杜哈冠軍賽男單冠軍的幕後功臣之一，在小林奪冠後，他又留下來打了一站杜哈青少年球星挑戰賽，1月23日才返台，25日就趕往桃園內壢國中參加15歲國手排名賽。

名列頭號種子的陳凱程不受時差影響，一路過關斬將，他在8強先以3:1力退彰德國中羅允呈，4強賽對上誠正國中左手好手洪秉裕，面臨最大考驗，他在局數2:1領先下被對手逼進決勝局，並陷入9:10的絕境。危急時刻，他先靠著接發球反手擰化解賽末點，隨後連續正手搶攻得手，12:10驚險獲勝。

最後一輪，陳凱程再以11:8、11:5、12:10解決另一名誠正國中好手范仡力，搶下第一名，范仡力獲得第二名，也是他繼111年U11少年國手後，第二度入選國手。

陳凱程表示，這次排名賽發揮得還算正常，對於能締造14連勝紀錄，他說，「沒想那麼多!這是我最後一年參加U15國手選拔，也算是不錯的結束。」

而這次能參與林昀儒的杜哈奪冠之旅，陳凱程說，「非常開心!其實我在和昀儒哥練球時就覺得他的狀況很好，且換了球拍後出球質量非常高!」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中