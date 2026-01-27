桌球》小林冠軍陪練員名不虛傳 陳凱程連2年奪下U15國手排名第一

陳凱程連續2年以7連勝奪下U15排名賽男子組第一名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕115年15歲組青少年桌球排名賽男子組賽程今天落幕，14歲的金石乒乓、南興國中小將陳凱程在第一次賽以7連勝戰績登頂，連續兩年奪下第一名，締造跨季14連勝紀錄，連4年當選15歲國手也追平馮翊新保持的紀錄。

目前擔任台灣一哥林昀儒陪練員的陳凱程，是林昀儒1月11日勇奪WTT杜哈冠軍賽男單冠軍的幕後功臣之一，在小林奪冠後，他又留下來打了一站杜哈青少年球星挑戰賽，1月23日才返台，25日就趕往桃園內壢國中參加15歲國手排名賽。

名列頭號種子的陳凱程不受時差影響，一路過關斬將，他在8強先以3:1力退彰德國中羅允呈，4強賽對上誠正國中左手好手洪秉裕，面臨最大考驗，他在局數2:1領先下被對手逼進決勝局，並陷入9:10的絕境。危急時刻，他先靠著接發球反手擰化解賽末點，隨後連續正手搶攻得手，12:10驚險獲勝。

最後一輪，陳凱程再以11:8、11:5、12:10解決另一名誠正國中好手范仡力，搶下第一名，范仡力獲得第二名，也是他繼111年U11少年國手後，第二度入選國手。

陳凱程表示，這次排名賽發揮得還算正常，對於能締造14連勝紀錄，他說，「沒想那麼多!這是我最後一年參加U15國手選拔，也算是不錯的結束。」

而這次能參與林昀儒的杜哈奪冠之旅，陳凱程說，「非常開心!其實我在和昀儒哥練球時就覺得他的狀況很好，且換了球拍後出球質量非常高!」

