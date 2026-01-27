路跑》為亞運暖身！2026國際奧林匹克路跑5月新北登場 號召全民齊跑

2026國際奧林匹克路跑開放報名。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華奧林匹克委員會年度盛事「第36屆國際奧林匹克路跑」將於今年5月9日在新北市浮洲橋下堤外自行車道盛大登場。本屆賽事不僅是全民運動的展現，更是一場凝聚全國向心力、為年度體育盛會「2026愛知名古屋亞運」揭幕的應援前奏曲。活動日期適逢母親節周末，邀請民眾帶著家人一同參與，以輕鬆、歡樂的方式參與路跑，透過雙腳傳遞奧林匹克「卓越、尊重、友誼」的價值，跑出屬於全民運動的熱情與凝聚力。

今年九月，亞洲最大體育盛會「2026愛知名古屋亞運」將正式登場。本屆路跑活動以「全民參與、為亞運選手加油」為核心，規劃10公里挑戰組，以及適合親子與初學者的3公里亞運FUN RUN組，讓不同年齡層與運動程度的民眾都能輕鬆加入，共同為亞運倒數揭開序幕。所有參賽者皆可獲得精美紀念禮，前500名報名者更可額外獲得奧林匹克日紀念徽章，留下珍貴收藏。

相較歷屆賽事，今年特別結合2026年亞運倒數時程，新增專屬組別設計，以實際行動支持亞運。報名3公里亞運FUN RUN組不僅能獲得亞運專屬紀念T-shirt，前100名報名者更可額外獲得「亞運FUN RUN紀念獎牌」。此組別不強調速度，而是將路跑轉化為全民集氣的具體行動，讓參與者除了能享受友善的路跑體驗，更能在其中共享運動樂趣。

本屆活動即日起開放報名至3月6日止。隨著愛知名古屋亞運進入倒數階段，中華奧會邀請民眾加入運動行列，與亞運選手一同跑向挑戰，將奧林匹克精神轉化為行動與熱情。

奧林匹克精神不僅存在於四年一次的夏、冬季奧運競技場上，更體現在每一次勇於挑戰自我、堅持完成目標的全民運動生活之中，透過「OLYMPIC DAY 2026 國際奧林匹克路跑：為亞運選手加油！」，期待讓更多民眾親身感受奧林匹克核心價值，結合臺灣盛行的路跑文化，為9月份即將登場的亞運中華代表隊選手加油，展現全民運動相挺競技運動的向心力。更多活動資訊請關注中華奧會Facebook粉絲專頁及Instagram，報名資訊請上活動報名網站：https://bao-ming.com/eb/content/6863#32414

