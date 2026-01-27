超級盃》當年「見鬼」的失落大物將瞄準生涯首冠 海鷹達諾德驅魔重生

達諾德舉起國家聯會冠軍獎盃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年NFL賽季即將迎來最終章，國聯頭號種子西雅圖海鷹日前在國聯冠軍賽力克國西宿敵洛杉磯公羊，前進第60屆超級盃，睽違11年再度會師新英格蘭愛國者；對於海鷹當家四分衛達諾德（Sam Darnold）來說，他要證明的，是自己早已不再是6年前那位「見鬼」的首輪水貨。

28歲的達諾德剛在國聯冠軍賽，對公羊36傳25中推進346碼，傳出3次達陣、沒有發生任何失誤，在他生涯最關鍵戰役挺身而出，率領海鷹延續「超級盃定律」，隊史4度奪下頭號種子皆勇闖超級盃。而在真正站上更大的舞台之前，達諾德回首當年一度要成聯盟邊緣人的自己，格外有感觸。

達諾德。（資料照，法新社）

2018年選秀會，紐約噴射機以探花籤選進來自南加大的達諾德，長年積弱不振的噴射機以為終於找到救世主，然而即便充滿天賦、心態穩定，達諾德終究沒能成為噴射機的解答。2019年球季，達諾德遭到愛國者防守組摧殘，全場多達4次被抄截（Interception）、1次掉球（Fumble），終場0：33慘敗，達諾德甚至在場邊被麥克風收音，捕捉到那句經典名言：「我看見鬼了。（I'm seeing ghosts.）」

「對耶，我幾乎都忘了這件事了，謝啦！」達諾德在闖進超級盃半開玩笑回應，「沒事啦，那時候有很多事情我並不懂，所以我只會繼續在這項偉大的運動中學習與成長。就算是今天，我也覺得還有很多地方可以做得更好。我認為自己還是有些傳球不該miss掉，進攻端也還有細節可以更進步，這是我們一直在追求的，包含我自己也是。這就是這項運動最棒的地方，你可以拿下國聯冠軍、整季贏下很多場比賽，但永遠都有讓自己變更好的空間。」

噴射機時期的達諾德。（資料照，美聯社）

在2021年選秀前就被賤賣給卡羅萊納黑豹後，噴射機繼續他們的四分衛大物實驗，選進楊百翰大學的威爾森（Zach Wilson）。而達諾德則是又來到一個沒有完善進攻體系的球隊，度過兩個令人失望賽季後，昔日首輪大物的達諾德早已被視為水貨，2023年轉戰舊金山49人，擔任「無關緊要先生」珀迪（Brock Purdy）的替補，隔年再輾轉到明尼蘇達維京人，眼看生涯終將在各隊板凳漂泊，一切卻在此時出現轉機。

2024年季前，維京人首輪第10順位大物四分衛麥卡錫（J. J. McCarthy）因傷整季報銷，對於達諾德來說，這等於上天再給了他重新證明自己的機會，而這次，達諾德沒有再錯過，該年他率領維京人打出14勝3敗佳績；然而上天似乎又狠狠賞達諾德一巴掌，維京人季後決定繼續扶正麥卡錫，決定與這位幫助他們打出26年來最佳戰績的大功臣分道揚鑣。但這回，達諾德已經用實力證明身價，休季獲得海鷹3年1億50萬美元合約。

達諾德上季率領維京人打出14勝3敗。（資料照，今日美國）

儘管一路仍不被看好，達諾德再次用表現粉碎質疑，率領海鷹在「三強鼎立」的國聯西區登頂，季後賽連剋分區勁敵49人、公羊；昔日「轟爆軍團（Legion of Boom）」的鬼神防守，如今化為全隊一心的「使命至上（Mission Over Bulls***）」，海鷹將迎戰曾在2015年讓他們心碎的愛國者，上演復仇之戰，而這次，達諾德更有望成為故事主角，寫下最完美的結局。

此時的達諾德，早已不再是當年那位曾經「見鬼」的失落大物，已入選2屆職業盃的他，更成為2018年選秀梯次第一位打進超級盃的四分衛，不是已經嘗過MVP滋味的艾倫（Josh Allen）、傑克森（Lamar Jackson），也不是該年狀元郎（Baker Mayfield）梅菲爾德。被問及成為該屆選秀首位打進超級盃的四分衛時，達諾德又開玩笑：「其實我在2023年也進過1次，在舊金山！」

「沒有啦，這真的很不可思議。那些都是很棒的球員，但更重要的是整支球隊，是我們整季投入的努力，我們一天一天不斷前進，這就是這支球隊、這個休息室、這個教練團最美好的地方。」兩週後的達諾德，將站上他生涯至今最大的舞台，再一次用行動來證明，那些所謂的「鬼影」，早已被驅散。

達諾德闖進超級盃後，與女友相擁接吻。（資料照，美聯社）

