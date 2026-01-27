自由電子報
體育 棒球 中職

中職》歷經3次中職選秀落選 湯家豪被溫柔的平石洋介注意到了

2026/01/27 18:57

湯家豪。（資料照，記者廖耀東攝）湯家豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕曾任日職樂天金鷲總教練的平石洋介受台鋼雄鷹之邀，在今年春訓擔任客座守備兼跑壘教練，並於日前結束第一階段的指導任務，預計農曆年後再度來台。在5天指導期間，平石對多名球員留下印象，其中湯家豪的打擊表現特別吸引他的目光。

45歲的平石洋介執教經歷豐富，曾擔任樂天金鷲一軍監督、福岡軟銀鷹一軍打擊兼野手綜合教練、埼玉西武獅一軍首席教練，17日以客座教練身分到台鋼訓練基地「皇鷹學院」進行第一階段指導，自我介紹時表示他跟台鋼教頭洪一中一樣很溫柔。平石在指導期間掛著燦爛笑容，果真如他所說很溫柔，並跟教練團及選手群在守備、跑壘及戰術執行上進行交流，預計2月21日再度來台指導。

平石表示，第一階段客座雖然只有短短幾天，他把重點放在「觀察」，希望先了解選手以及球隊整體的狀況，「投手部分沒有時間看得太多，野手整體和我原本來台之前的印象相符，有不少身體能力很好的選手，整體揮棒相當有力量。不過，正如球隊常被提及的主要課題，在守備、跑壘、觸擊等方面，似乎還有需要加強的地方。」

值得一提的是，在年輕野手中，170公分的湯家豪個頭不高，但打擊表現特別引起平石的注意，他還向台鋼領隊劉東洋詢問去年湯家豪的表現。今天是湯家豪的26歲生日，他在2021、2022、2023年3度參加中職選秀都落選，2023年底和台鋼簽下自主培訓選手合約，並於去年1月簽下正式球員合約，還在去年6月27日完成一軍初出賽，並擔任先發9棒二壘手，繳出4打數2安打1得分的表現。

除了湯家豪，平石也提到，包括顏郁軒、黃劼希、曾昱罄、林威漢、紀慶然，和高聖恩等人，都是能力相當不錯的選手。他強調，雖然行程上能相處的時間有限，但很期待在2月能盡早再與大家見面，也期望能為球隊帶來幫助。

