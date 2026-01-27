自由電子報
日職》林安可加盟西武獅 古久保健二：必須適應西武主場的特殊環境

2026/01/27 19:58

林安可。（資料照，記者李惠洲攝）林安可。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅外野手林安可今年轉戰日職加盟西武獅，味全龍巡迴統籌教練古久保健二認為，因為西武對林安可有強打者的期待，林安可應該馬上就會進入先發打線，以洋聯與西武的特性，必須趕快適應長距離移動，以及西武主場特殊的地理環境。

古久保指出，日職每隊每週有6場比賽，週六、日經常打午場，可能今天晚上打完比賽，明天早上就要趕到機場搭飛機移動，因為洋聯球隊有在福岡的軟銀鷹、在北海道的日本火腿，各在日本國土的難北兩端，移動距離會非常長，這在台灣是沒有的。

古久保表示，西武巨蛋是很特別的球場，球場內不但冷、熱非常明顯，選手每天要爬很長的階段來回，早上沿著階梯下來球場練習，練完後上去休息再下來比賽，林安可必須要盡快適應這座球場的特殊環境。

此外，林安可與古林睿煬、徐若熙一樣，雖然身邊都有翻譯，球隊會盡最大能力給予協助，最大的問題仍是語言與飲食，都需要一些時間去適應；此外，西武目前的領導人物是老將中村剛也與栗山巧，需要新世代的選手接班，如果林安可能向他們請益，學到一些東西，會非常好。

古久保認為，西武另1位洋砲奈文雖然成績很好，但不是單季30、40轟的強打，林安可不管打擊、守備甚至跑壘，基本上沒有太大問題，勢必會成為中心打線的成員，希望他在日本繼續加油。

