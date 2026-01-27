MLB》上季遭道奇釋出！35歲2冠明星工具人仍是自由身 談退役吐心聲

泰勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲前道奇明星工具人泰勒（Chris Taylor）至今仍是自由身，近日他在《Dodger Talk》節目中透露，計畫繼續征戰大聯盟。

泰勒於2014年起在水手展開大聯盟生涯，2016年季中轉戰道奇，多次在季後賽建功，曾在2017年奪下國聯冠軍賽MVP，也曾幫道奇在2020年與2024年奪下世界大賽冠軍。然而泰勒近年表現下滑，上季在道奇出賽28場累積35打數，打擊三圍.200 /.200/.257，攻擊指數0.457，OPS+是慘到不行的28，在5月遭道奇DFA（指定讓渡）後釋出。

請繼續往下閱讀...

天使去年5月底吸收泰勒，轉戰洛城另一端後，泰勒的表現沒有回神多少，30場出賽共78打數，繳出打擊三圍.179/.278/.321，攻擊指數0.589，OPS+66的成績單。上季泰勒合計58場出賽，打擊三圍.186/.256/.301，攻擊指數0.557，敲出2轟、12分打點，OPS+55創生涯新低。

目前仍是自由身的泰勒，近期在《Dodger Talk》節目上表達強烈的續戰意願，「我還會繼續打球，別急著幫我宣布退休，不，我還會繼續打。我現在正在亞利桑那自主訓練，我還不知道明年會在哪隊，顯然自由市場的狀況就是那樣，但我下個賽季肯定會繼續打球。」

泰勒也詳述隨著春訓逼近，卻尚未找到新東家的心境，「我現在真的只是，專注於把自己調整好，準備好在春訓亮相，並展現出我所知自己具備的最佳水準。我試著讓身體狀況恢復，確保自己健康並能穩定上場。」泰勒坦言：「我覺得我還有很多想向自己證明的東西，這是最重要的，而且如果現在就高掛球鞋，我一定會後悔。」

