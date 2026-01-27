澳網》球王艾卡拉茲6連勝德米納爾 首度突破勇闖4強

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）打出絕佳狀態，7：5、6：2、6：1再挫地主希望的第6種子德米納爾（Alex de Minaur），西班牙頭號種子首度5連勝挺進澳洲網球公開賽男單4強，對手將是德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）。

「我對每場表現都非常滿意，感覺比賽水準持續提升。」艾卡拉茲過往對戰德米納爾未嘗敗績，如今拉沃中央球場狹路相逢，22歲球王歷經開賽「互破大戰」考驗，關鍵第12再度破發先馳得盤，接下來他掌控局勢，徹底壓制東道主，本屆墨爾本硬地大滿貫連闖5關、1盤未失，也把交手紀錄改寫為6勝0負，「我渴望立刻擁有一切，但團隊告訴我要耐心點，慢慢把狀態拉起來。今天我非常自在，打出精彩的網球，為此感到非常自豪。」

22歲的艾卡拉茲天賦十足，手握大滿貫6冠，包括法國公開賽、溫布頓錦標賽、美國公開賽都兩度掄元，此次澳網他已突破連2年8強止步障礙，只差最後2勝，就能完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」，以及年紀最小的大滿貫7冠王等壯舉，賽後應主持人要求大秀花式旋轉球拍美技，更讓球迷大開眼界。

