體育 棒球

經典賽》未進入集訓名單 朱育賢：不同階段的比賽，需要不同型態的選手

2026/01/27 20:10

朱育賢。（記者廖耀東攝）朱育賢。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕朱育賢雖是世界12強賽國手，還在冠軍戰演出關鍵的再見雙殺，今年經典賽卻沒被選入台灣隊集訓名單，但他不覺得自己是遺珠，反而為入選的球員感到開心，很想把時間快轉到3月趕快看比賽。

朱育賢指出，不同階段的比賽，需要不同型態的選手，因為去年季中有些傷勢，剛好藉由完整春訓找回機制與發力位置，不會因為沒有入選就覺得遺憾，「穿上這件衣服（指國家隊球衣），就沒有在分你我，大家就是全力以赴。」

轉到味全龍後第2年參加春訓，朱育賢表示，去年第1年來到味全，必須適應新的隊友與環境，經過1個球季的摸索，雖然今年訓練方式有些改變，資深球員可以自主調整，仍要求自己按照課表跟著年輕人一起操作，也會跟年輕球員分享經驗。

朱育賢笑說，今年打擊練習的量比去年多，好像有種回到Lamigo時期的感覺，「因為曾經這樣練過，比較知道累的程度，所以比較會去拿捏，該停的時候就會停，從中一定會有收穫，目前為止還蠻滿意的。」

朱育賢今年春訓有件開心的事，就是與前樂天桃猿總教練古久保健二再次同隊，他表示，古久保去年要回日本那天，他還去桃園機場送機，沒想到現在還能同隊，「可能是緣分吧？他平常話不多，其實都有在注意選手，然後突然給你1個建議，他穿味全的紅色球衣很好看，感覺更年輕了。」

