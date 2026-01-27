自由電子報
體育 棒球

經典賽》12強奇蹟奪冠後再次擊敗日本？ 官網分析台灣隊戰力、點出關鍵人物

2026/01/27 21:21

張育成。（資料照，記者陳志曲攝）張育成。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊曾在2024年世界12強棒球賽奇蹟奪冠，寫下歷史新頁，更點燃國人棒球熱潮。經典賽官網今天撰文介紹台灣隊，並點名「國防部長」張育成是台灣隊能否突破「死亡之組」的關鍵人物。

現任經典賽台灣隊總教練曾豪駒，2023年曾是經典賽台灣隊打擊教練，官網記者德羅塔（Casey Drottar）撰文指出，曾豪駒在2024年世界12強棒球賽升任為台灣隊主帥，率隊一路過關斬將，最終在東京巨蛋的金牌戰以4：0完封日本，不僅終結對手27連勝紀錄，也為台灣隊拿下隊史首面成棒層級的國際賽金牌。

挾帶著這股奪冠氣勢，台灣隊將於今年3月再戰經典賽，但是本屆挑戰難度明顯高於2023年，預賽C組首戰對上澳洲，隔天力戰衛冕軍日本，之後依序對上捷克和南韓，同時也將面臨4連戰和「晚接午」的地獄賽程。對此，曾豪駒受訪表示：「日本是一支世界級的強隊，每次交手都讓人興奮，我們只專注在如何把自己的表現做到最好。」

德羅塔點名張育成是本屆台灣隊的重點人物，2023年經典賽他以2轟、8打點和打擊率0.438的成績，榮獲分組MVP，2025年資格賽同樣火力全開，能否延續國際賽宰制力，將會是台灣隊能否突破「死亡之組」的關鍵。此外，台灣隊的旅外戰力也備受關注，除了旅美好手鄭宗哲之外，費爾柴德（Stuart Fairchild）、強納森．龍（Jonathon Long）、李灝宇等人都有機會披上台灣隊戰袍，戰力深度值得期待。

德羅塔認為本屆台灣隊最大看點就是能否再次爆冷擊敗日本隊，日本隊12強賽當時陣中並沒有大谷翔平或山本由伸，這次衛冕軍勢必會想復仇。曾豪駒首次以總教練身分征戰經典賽，12強賽冠軍已經為球隊設下更高的標準，而他在高壓環境下的臨場調度與領導能力也成為焦點，要帶領台灣隊打破13年來的「預賽魔咒」闖入8強，絕非易事。

不過，曾豪駒強調，全隊上下都已做好準備，他說：「能有這個機會參與頂級國際賽事，我感到非常興奮。不僅是我，我們的球員甚至教練團都在全力準備，想向全世界的球迷展現我們最好的球技。」

