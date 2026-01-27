足球》台灣女足3月亞洲盃挑戰亞洲第一日本！力拚世界盃門票

台灣女足。（資料照，足協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026 AFC女子亞洲盃會內賽3月在澳洲點燃戰火，台灣女足這次由泰國籍教練查克摩爾執掌兵符，並由陳英惠擔任隊長，目標爭取世界盃門票，昨天舉行賽前記者會。

台灣女足去年在亞洲盃資格賽以全勝之姿拿下分組第一，順利闖進會內賽。這次亞洲盃除了爭取亞洲冠軍外，同時這也是世界盃資格賽，各組前兩名以及兩支成績最佳的第3名球隊將晉級8強，4強可直接拿下世界盃門票，另外4支在8強賽落敗的球隊要透過附加賽搶最後2席世界盃的資格。

為全力備戰本屆亞洲盃，台灣女足預計於2月9日至15日進行國內集訓，並於2月19日啟程前往澳洲，提前適應比賽環境與時差，為會內賽做好萬全準備。

台灣隊小組賽和日本、越南和印度同組，目前31人大名單已經出爐，查克摩爾說：「我想我們這樣分組是有很大機會晉級，但足球每場比賽情況都不一樣，我們也已針對我們的對手進行情蒐，也對他們有很多了解，目前先以晉級8強為首要目標，希望拿到最佳成績，我們會盡全力。」

陳英惠表示，目前大家磨合狀況都不錯，畢竟在木蘭聯賽大家都一起踢過球，「教練給的戰術都很熟悉，只是需要大家配合，還需要一點時間練習。」她也提到，台灣女足上次距離世界盃只有一球的差距，希望大家這次能好好準備，把握機會。

不過，這次女足訓練和聯賽賽程一度引發爭議，但陳英惠認為，雖然安排的時間不規律，但身為球員要去克服這些問題，在台灣可以集訓已經很不容易，「就是盡力配合，因為我們是球員，所以要想辦法去克服這些。」

2026年3月4日 （三） 下午13點 日本 vs 台灣女足 地點：澳洲伯斯矩形體育場

2026年3月7日 （六）下午13點 台灣女足 vs 越南 地點：澳洲伯斯矩形體育場

2026年3月10日 （二） 下午17點 印度 vs 台灣女足 地點：澳洲西雪梨體育場

2026年3月13-15日 八強賽

2026年3月17-18日：四強戰 / 3月19日：附加賽

2026年3月21日 （六）：冠軍戰

