自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》台灣女足3月亞洲盃挑戰亞洲第一日本！力拚世界盃門票

2026/01/27 21:13

台灣女足。（資料照，足協提供）台灣女足。（資料照，足協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026 AFC女子亞洲盃會內賽3月在澳洲點燃戰火，台灣女足這次由泰國籍教練查克摩爾執掌兵符，並由陳英惠擔任隊長，目標爭取世界盃門票，昨天舉行賽前記者會。

台灣女足去年在亞洲盃資格賽以全勝之姿拿下分組第一，順利闖進會內賽。這次亞洲盃除了爭取亞洲冠軍外，同時這也是世界盃資格賽，各組前兩名以及兩支成績最佳的第3名球隊將晉級8強，4強可直接拿下世界盃門票，另外4支在8強賽落敗的球隊要透過附加賽搶最後2席世界盃的資格。

為全力備戰本屆亞洲盃，台灣女足預計於2月9日至15日進行國內集訓，並於2月19日啟程前往澳洲，提前適應比賽環境與時差，為會內賽做好萬全準備。

台灣隊小組賽和日本、越南和印度同組，目前31人大名單已經出爐，查克摩爾說：「我想我們這樣分組是有很大機會晉級，但足球每場比賽情況都不一樣，我們也已針對我們的對手進行情蒐，也對他們有很多了解，目前先以晉級8強為首要目標，希望拿到最佳成績，我們會盡全力。」

陳英惠表示，目前大家磨合狀況都不錯，畢竟在木蘭聯賽大家都一起踢過球，「教練給的戰術都很熟悉，只是需要大家配合，還需要一點時間練習。」她也提到，台灣女足上次距離世界盃只有一球的差距，希望大家這次能好好準備，把握機會。

不過，這次女足訓練和聯賽賽程一度引發爭議，但陳英惠認為，雖然安排的時間不規律，但身為球員要去克服這些問題，在台灣可以集訓已經很不容易，「就是盡力配合，因為我們是球員，所以要想辦法去克服這些。」

2026年3月4日 （三） 下午13點 日本 vs 台灣女足 地點：澳洲伯斯矩形體育場

2026年3月7日 （六）下午13點 台灣女足 vs 越南 地點：澳洲伯斯矩形體育場

2026年3月10日 （二） 下午17點 印度 vs 台灣女足 地點：澳洲西雪梨體育場

2026年3月13-15日 八強賽

2026年3月17-18日：四強戰 / 3月19日：附加賽

2026年3月21日 （六）：冠軍戰

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中