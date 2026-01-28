MLB》洋基補強前大都會右投！ 昔日超大物慘遭第4度DFA

盧錫亞諾休賽季第4度被DFA。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基進行人員異動，他們從遊騎兵讓渡名單撿來哈梅爾（Dom Hamel）並為了把名單空間騰出給貝林傑（Cody Bellinger），選擇把左投手桑德里奇（Jayvien Sandridge），以及前大物盧錫亞諾（Marco Luciano）給DFA，其中盧錫亞諾是休賽季第4度被DFA。

哈梅爾在9月才在大都會完成大聯盟初登板，但不久後他就被放到讓渡名單，休賽季先後被金鶯與遊騎兵撿走，但遊騎兵在留著他幾個月後又在本週將他DFA，接著被洋基給撿走。由於哈梅爾還有下放權，洋基有機會讓他留在小聯盟擔任替補球員，不過未來也有可能把他給再次DFA。

而曾是巨人小聯盟百大新秀第13名大物的盧錫亞諾，在休賽季幾經波折，先是被巨人放棄後，再接連被海盜撿走後DFA，金鶯撿走後再次將他DFA，而這次則輪到洋基把他撿走後將他給DFA，未來若缺內、外野的球隊仍有機會將他撿走。

27歲投手桑德里奇上季僅在洋基出賽1場，0.2局送出2K，但也投出1次觸身球，被敲1轟失掉2分，防禦率27.00。桑德里奇在小聯盟就是高三振但控球不佳的類型，在此次被DFA後，《MLBTR》認為這類型的左投很有可能透過交易轉隊，或者在讓渡名單中被撿走，加上還有選擇權，對缺牛棚的球隊會有一些吸引力。

