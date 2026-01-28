經典賽》達比修有將以臨時教練加入日本隊 日媒分析井端監督的用意

達比修有（中）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《中日體育》報導，教士隊39歲日籍老將達比修有將以臨時教練的身分加入日本隊，參加2月於宮崎舉行的集訓。這是自日本名將、目前擔任洋基總管特別顧問的松井秀喜後，另一位日本棒壇重量級人物加入日本隊。達比修有將提供對策建議，特別是因應以大聯盟球員為主的各國打者。

本屆經典賽導入日職賽場尚未實施的投球時鐘和PitchCom（電子暗號發送器），由於日本隊在宮崎集訓期間沒有旅美選手，日本國內選手必須自行適應新規則。若能有熟悉規則的達比修有在場，便能獲得實務建議。此外，能掌握對付大聯盟強打的數據和策略，也是一大優勢。

《中日體育》報導，日本隊監督井端弘和原本規劃讓達比修有以先發投手身分加入球隊，但達比修動右手肘手術，賽季報銷無緣經典賽。井端監督仍判斷達比修的存在對球隊來說是不可或缺的。

去年12月的冬季會議期間，井端監督曾與教士總管裴勒（A.J. Preller）私下接觸，確認不會影響復健後，直接洽談讓達比修有擔任日本隊臨時教練。

達比修有去年10月接受右手肘尺側副韌帶手術，今年球季確定報銷。達比修有目前尚未決定退休，將全心復健。此外，達比修有也是2009年經典賽、2023年經典賽日本隊奪冠成員。

達比修有。（資料照，法新社）

