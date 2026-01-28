經典賽》上屆WBC打擊率破4成 大聯盟11年資歷工具人退出捷克隊

索賈德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在3月開打，捷克隊今天宣布，擁有大聯盟資歷的工具人索賈德（Eric Sogard）將退出今年的經典賽戰場。

現年39歲的索賈德生涯在大聯盟有11年資歷，待過運動家、釀酒人、小熊、藍鳥、光芒等球隊，生涯共出賽815場，累積26轟、平均打擊率2成46。索賈德前一次在大聯盟賽場是在2021年小熊隊時期。

索賈德。（資料照，美聯社）

索賈德是在2022年取得捷克隊國籍，2023年代表捷克隊參加經典賽，成為捷克隊唯一擁有大聯盟資歷的選手。該屆經典賽，索賈德在小組賽4場敲出7安是捷克全隊最多，打擊率高達4成38。

捷克隊官方今天宣布索賈德將缺席本屆經典賽，官方發文寫道，「祝你早日康復，兄弟。」但並沒有說明索賈德的傷勢狀況。

本屆經典賽，捷克隊與台灣隊、日本隊、南韓隊、澳洲隊同組，分組取前二晉級複賽。

