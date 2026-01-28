自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》上屆WBC打擊率破4成 大聯盟11年資歷工具人退出捷克隊

2026/01/28 08:06

索賈德。（資料照，法新社）索賈德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在3月開打，捷克隊今天宣布，擁有大聯盟資歷的工具人索賈德（Eric Sogard）將退出今年的經典賽戰場。

現年39歲的索賈德生涯在大聯盟有11年資歷，待過運動家、釀酒人、小熊、藍鳥、光芒等球隊，生涯共出賽815場，累積26轟、平均打擊率2成46。索賈德前一次在大聯盟賽場是在2021年小熊隊時期。

索賈德。（資料照，美聯社）索賈德。（資料照，美聯社）

索賈德是在2022年取得捷克隊國籍，2023年代表捷克隊參加經典賽，成為捷克隊唯一擁有大聯盟資歷的選手。該屆經典賽，索賈德在小組賽4場敲出7安是捷克全隊最多，打擊率高達4成38。

捷克隊官方今天宣布索賈德將缺席本屆經典賽，官方發文寫道，「祝你早日康復，兄弟。」但並沒有說明索賈德的傷勢狀況。

本屆經典賽，捷克隊與台灣隊、日本隊、南韓隊、澳洲隊同組，分組取前二晉級複賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中