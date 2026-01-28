棒球》世界的兄弟！中信兄弟參加美洲棒球冠軍聯賽、會長特地致謝

中信兄弟傳將參加美洲棒球冠軍聯賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）今日宣布，第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將於當地時間3月24日至29日在墨西哥城點燃戰火。其中參賽名單最亮眼的莫過於中華職棒豪門球隊中信兄弟，將代表台灣遠征美洲，雖然中職與球團尚未正式證實，但WBSC官方已公開致謝，期待這支亞洲勁旅提升賽事水準。

美洲棒球冠軍聯盟會長岡薩雷茲（Guillermo Ramirez Gonzalez）在記者會特別感謝中信兄弟參賽，他表示：「這次我們決定邀請CPBL的中信兄弟，非常感謝球團願意從台灣遠赴墨西哥，這極具挑戰性，但我深信這將打造出全球頂尖的國際俱樂部賽事。」墨西哥棒球聯盟執行主席維加（Horacio de la Vega）也指出，這項由WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）於2023年發起的願景正逐步壯大，今年因亞洲球隊加入，競爭力與話題性將達到前所未有的高度。

請繼續往下閱讀...

本屆賽程設計別出心裁，考慮到時差問題，賽會特別安排中信兄弟所屬的B組賽事於當地時間上午10點開打，方便台灣觀眾在黃金時段收看；地主墨西哥所在的A組則安排在晚間7點。預賽分組名單部分，A組由地主墨西哥紅魔鬼、美國協會聯賽的凱恩郡美洲獅（Kane County Cougars）及委內瑞拉專業聯盟代表組成；中信兄弟編入B組，將對陣古巴國家系列賽冠軍、尼加拉瓜波馬雷斯聯賽的達諾斯隊（Dantos de Managua）。

賽制規定預賽各組第1名直接晉級4強，第2、3名則透過驟死賽爭奪剩餘門票，冠軍戰預計於當地時間3月29日下午2點舉行。WBSC指出，這項賽事自2023年試辦以來規模不斷擴張，目標是讓各國球會代表所屬城市爭奪「冠軍中的冠軍」。中職代表YiLing Hung在視訊參與記者會時展現強烈爭冠決心，強調聯盟已準備好全力以赴，目標就是把這座極具歷史意義的獎盃帶回台灣。賽事門票預計於2月16日開賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法