經典賽》波多黎各損失重要戰力！ 太空人球星柯瑞亞將無緣WBC

〔體育中心／綜合報導〕太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）將因保險問題，缺席今年3月的世界棒球經典賽（WBC），無緣替波多黎各出賽。柯瑞亞成為自明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），第二位太空人選手因保險問題無緣經典賽戰場。

柯瑞亞如果在經典賽期間受傷，本季3100萬美元的薪水將面臨風險。柯瑞亞向權威美媒《The Athletic》表示，「沒有保險就出賽，風險太大了。我當然感到沮喪，我整個休賽季都在努力訓練，希望今年能恢復狀態，早點做好準備，參加WBC。」

柯瑞亞也說，太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）打電話給他，希望他專注球隊和春訓，「顯然，他把我交易回來就是為了在這裡奪冠，而我們球隊（在2025年）傷兵太多了。」

現年31歲的柯瑞亞去年被雙城交易回太空人，整季出賽144場，交出13轟、52分打點，打擊率2成76的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.734。

現年35歲的艾圖維同樣也因保險問題，無法為委內瑞拉參加經典賽。艾圖維曾在2023年的經典賽被球砸中造成拇指骨折，缺席約8週的例行賽。

艾圖維受訪說，「能代表國家出賽始終是一項榮譽，我參加過去兩屆，這次我也努力爭取，我不清楚幕後具體發生什麼事，但看來今年並不是我能決定的。」

