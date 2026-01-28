自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》波多黎各損失重要戰力！ 太空人球星柯瑞亞將無緣WBC

2026/01/28 08:43

柯瑞亞。（資料照，法新社）柯瑞亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）將因保險問題，缺席今年3月的世界棒球經典賽（WBC），無緣替波多黎各出賽。柯瑞亞成為自明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），第二位太空人選手因保險問題無緣經典賽戰場。

柯瑞亞如果在經典賽期間受傷，本季3100萬美元的薪水將面臨風險。柯瑞亞向權威美媒《The Athletic》表示，「沒有保險就出賽，風險太大了。我當然感到沮喪，我整個休賽季都在努力訓練，希望今年能恢復狀態，早點做好準備，參加WBC。」

柯瑞亞也說，太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）打電話給他，希望他專注球隊和春訓，「顯然，他把我交易回來就是為了在這裡奪冠，而我們球隊（在2025年）傷兵太多了。」

現年31歲的柯瑞亞去年被雙城交易回太空人，整季出賽144場，交出13轟、52分打點，打擊率2成76的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.734。

艾圖維。（資料照，法新社）艾圖維。（資料照，法新社）

現年35歲的艾圖維同樣也因保險問題，無法為委內瑞拉參加經典賽。艾圖維曾在2023年的經典賽被球砸中造成拇指骨折，缺席約8週的例行賽。

艾圖維受訪說，「能代表國家出賽始終是一項榮譽，我參加過去兩屆，這次我也努力爭取，我不清楚幕後具體發生什麼事，但看來今年並不是我能決定的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中