經典賽》一度被外媒傳不參賽！費城人王牌左投點頭加入多明尼加

費城人王牌左投桑契斯將代表多明尼加參與WBC。（圖片取自Talkin\' Baseball X）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者羅哈斯（Enrique Rojas）的消息指出，費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）將代表家鄉多明尼加參與3月開打的第6屆世界棒球經典賽。

桑契斯曾一度被外媒《La UCA Deportes》報導指出不會參與WBC，但隨後就被多明尼加總教練「普神」普侯斯（Albert Pujols）澄清他仍有意願，最終在今天確定點頭答應。另一位也曾被媒體報導缺席此盛事的，還有最近轉戰大都會的前釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta），不過他本人透過自己的Instagram回覆：「他們是在哪裡看到我說我不想去了？」，最後打臉外媒宣布加入多明尼加代表隊。

請繼續往下閱讀...

目前29歲的桑契斯已有5年大聯盟資歷，去年更是繳出生涯代表作，總計32場出賽寫下新高，202局送出212次三振，戰績13勝5敗，防禦率2.50，ERA+176，WAR（勝利貢獻值）高達8.0為全大聯盟投手群最高。

多明尼加已公布的陣容中，在打線部分包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、拉米瑞茲（José Ramírez）、索托（Juan Soto）等球星坐鎮，但投手則相對貧弱許多，如今在輪值部分添加生力軍，桑契斯有望與佩洛塔、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）和塞維里諾（Luis Severino）共組先發輪值，投手戰力升級有感。

除此之外，桑契斯也是費城人陣中第11位將參與WBC的選手，包括近日宣布加入義大利的明星投手諾拉（Aaron Nola）外，還有哈波（Bryce Harper，美國）、史瓦伯（Kyle Schwarber，美國）、凱勒（Brad Keller，美國）、史杜布斯（Garrett Stubbs，以色列）、沃克（Taijuan Walker，墨西哥）、蘭赫爾（Alan Rangel，墨西哥）、阿瓦拉多（José Alvarado，委內瑞拉）、索沙（Edmundo Sosa，巴拿馬）以及羅哈斯（Johan Rojas，多明尼加）。

曾在2013年拿下冠軍金盃的多明尼加，本屆在D組將要面對委內瑞拉、荷蘭、以色列以及尼加拉瓜，比賽場地為馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法