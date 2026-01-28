自由電子報
MLB》佐佐木朗希被點名是道奇最大謎團！ 主帥曝關鍵障礙在心理

2026/01/28 09:08

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希在新人賽季表現起伏，並因傷病考量無法參加今年世界棒球經典賽，《紐約郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文點出，他將會是今年道奇最大的謎團。

赫南德茲提到，道奇球團對於現今陣容的狀態幾乎瞭若指掌，儘管在運動中很多事情不是絕對的，但道奇大概都能預測大多數球員本賽季的表現，除了一個人，那就是佐佐木朗希。美國當地時間2月13日，是道奇投捕報到日，赫南德茲指出，佐佐木朗希將再次成為春訓營中最大的謎團。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對佐佐木朗希本季的狀況道：「我們會給他一切機會去爭取第5號或第6號先發。」不過他也坦言：「對我而言，他需要開發出第3種球路。」有可能是滑球或者是曲球：「那必須是某種會向左位移的球種。」

羅伯斯認為，儘管佐佐木朗希的主戰球路（直球、指叉球）很強，但他右投需要另一種武器，才能在投到第2、第3輪時讓打者捉摸不定。

部分球探懷疑佐佐木的投球動作可能限制他有效投出新球種，但羅伯斯認為障礙在於心理而非生理：「對一個曾以某種方式獲得過巨大成功的年輕球員來說，要他放下成功經驗，去接受過去比賽從未告訴過他需要改變的事，這件事一直都很難。」

