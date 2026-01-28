MLB》從小市場球隊轉戰豪門隊伍 佩洛塔面對更多球迷坦言「準備好了！」

佩洛塔。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕前密爾瓦基釀酒人王牌佩洛塔（Freddy Peralta）上週透過交易轉戰紐約大都會，從小市場球隊轉隊到球迷高度關注的隊伍，他也坦言自己準備好了。

生涯8年大聯盟賽季都為釀酒人效力的佩洛塔，在去年繳出最亮眼的一張成績單，單季33場先發出賽寫下新高，176.2局送出204次三振，拿下17勝榮獲國聯勝投王，防禦率2.70，ERA+154。

佩洛塔今天接受採訪時表示在休賽季的某個時段，他有預料到會有球隊透過交易延攬他，而他也很開心最終的下家是大都會，「這是截然不同的市場與城市，這裡有非常多的球迷，有更多人會關注你的表現。老實說，我很喜歡我們即將面對到的競爭力，多年來我一直在關注這支豪門球隊的運作，現在我很興奮能成為其中一員。」

釀酒人去年在洋基球場迎來開幕戰，佩洛塔回憶起他當時先發時，場內聚集了46208位的球迷，他表示，那種氛圍以及球迷們的能量將成為他的新日常，這也與他在釀酒人參與季後賽的的感覺相似，「我已經準備好了，我能成為紐約大都會隊的其中一員感到很驕傲。」

佩洛塔也透露，他與曾效力過大都會的塞維里諾（Luis Severino）在這個休賽季經常一起訓練，塞維里諾也會給予他轉戰新球隊的建議，「我們當然有針對紐約有過很多討論，有人和我說我會在那邊過得不錯，因為紐約有很多其他城市看不到的東西。」

雖然交易對於某些選手可能會比較艱難，但佩洛塔認為自己轉隊後能很快適應大都會這支球隊，「首先我認為，我本來就是紐約大都會的球迷，此外，我知道我未來要和像索托（Juan Soto）或小畢歇特（Bo Bichette）這樣的球星並肩作戰，就感到非常開心。另外在紐約還有很多拉丁裔的球員可以一起打拚、督促彼此進步，因為我們都很渴望贏球，那也正是我們需要做到的事，唯有贏球我們才能前進世界大賽。」

