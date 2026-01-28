自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》從小是大都會球迷！ 上季國聯勝投王佩洛塔考慮簽長約

2026/01/28 10:01

佩洛塔。（資料照，美聯社）佩洛塔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季透過交易，換來釀酒人王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）。這位29歲右投今天透過視訊受訪表示，考慮在成為自由球員之前，與大都會簽下複數年合約。

佩洛塔去年交出17勝、防禦率2.70的生涯年成績單，摘得上季國聯勝投王，共投176.2局賞204次三振，被打擊率1成93，每局被上壘率（WHIP）為1.08。佩洛塔本季薪水為800萬美元，今年季後成為自由身。

佩洛塔說，自己從小就是大都會的球迷，能加入這支球隊是夢想成真，也很開心能與索托（Juan Soto）、小畢歇特（Bo Bichette）等超級球星並肩作戰。

來到紐約後，佩洛塔考慮要和大都會簽長約，「我要先四處看看，和隊友們相處一段時間，思考各種不同的想法，了解每個人、教練團，以及整支球團的動作，之後我們再來看看。」

佩洛塔坦言在休賽季期間，無法忽視可能被交易的傳聞，「我原本想迴避這些傳聞，但沒有辦法，因為家人們和每個人都在談論這件事。但我感覺自己最終會去大都會。」

「我知道一定會發生些什麼事，而那段時間的心情有點複雜，因為我整個職業生涯在密爾瓦基度過，留下許多美好的回憶。」佩洛塔表示，「但這就是一門生意，任何事情都有可能發生，我做好心理準備了。老實說，我真的很高興到紐約，並成為大都會球團的一員。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中