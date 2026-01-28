MLB》從小是大都會球迷！ 上季國聯勝投王佩洛塔考慮簽長約

佩洛塔。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季透過交易，換來釀酒人王牌投手佩洛塔（Freddy Peralta）。這位29歲右投今天透過視訊受訪表示，考慮在成為自由球員之前，與大都會簽下複數年合約。

佩洛塔去年交出17勝、防禦率2.70的生涯年成績單，摘得上季國聯勝投王，共投176.2局賞204次三振，被打擊率1成93，每局被上壘率（WHIP）為1.08。佩洛塔本季薪水為800萬美元，今年季後成為自由身。

佩洛塔說，自己從小就是大都會的球迷，能加入這支球隊是夢想成真，也很開心能與索托（Juan Soto）、小畢歇特（Bo Bichette）等超級球星並肩作戰。

來到紐約後，佩洛塔考慮要和大都會簽長約，「我要先四處看看，和隊友們相處一段時間，思考各種不同的想法，了解每個人、教練團，以及整支球團的動作，之後我們再來看看。」

佩洛塔坦言在休賽季期間，無法忽視可能被交易的傳聞，「我原本想迴避這些傳聞，但沒有辦法，因為家人們和每個人都在談論這件事。但我感覺自己最終會去大都會。」

「我知道一定會發生些什麼事，而那段時間的心情有點複雜，因為我整個職業生涯在密爾瓦基度過，留下許多美好的回憶。」佩洛塔表示，「但這就是一門生意，任何事情都有可能發生，我做好心理準備了。老實說，我真的很高興到紐約，並成為大都會球團的一員。」

