MLB》大谷翔平的英文越來越好了！專業口譯員解析：口氣中能感受到

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平連續3年獲得年度MVP，日前出席全美棒球記者協會（BBWAA）頒獎晚宴發表近2分半的全英文演說，就連專業口譯員都認為他進步許多。

針對大谷翔平的演說，日媒《Full-Count》採訪了一位從事翻譯工作逾30年、且擁有日美職棒及經典賽翻譯經驗的專業口譯員，該口譯員比較過去三次（2019年、2024年、2026年）演說，強調從口氣中能感受到大谷「說話自信心變得更強烈」。

大谷翔平在演說上，說話停頓的掌握變得更出色且沉穩，口譯員解釋：「與以往相比，特別是2019年，咬字明顯變得更清晰易懂。」而三次登台皆出現過的單語「event」，重音位置也有所修正，聽感更加順暢。此外，關於「BBWAA」的發音也較過去改善許多，口譯員認為「慢速且清晰地發音起到了作用」。

除了英語發音本身，該口譯員也注意到大谷的「動作」。2019年演說時僅10多次的「抬頭注視次數」，在此次的演說中增加到近50次。他稱讚道：「這展現出他正更強烈地嘗試與現場聽眾進行對話溝通。」、「即便為了確認講稿而低頭，他也不再是前傾脖子，而是僅轉動視線，減少了頭部的晃動，姿勢顯得更挺拔。」

