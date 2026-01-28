自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平的英文越來越好了！專業口譯員解析：口氣中能感受到

2026/01/28 10:10

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平連續3年獲得年度MVP，日前出席全美棒球記者協會（BBWAA）頒獎晚宴發表近2分半的全英文演說，就連專業口譯員都認為他進步許多。

針對大谷翔平的演說，日媒《Full-Count》採訪了一位從事翻譯工作逾30年、且擁有日美職棒及經典賽翻譯經驗的專業口譯員，該口譯員比較過去三次（2019年、2024年、2026年）演說，強調從口氣中能感受到大谷「說話自信心變得更強烈」。

大谷翔平在演說上，說話停頓的掌握變得更出色且沉穩，口譯員解釋：「與以往相比，特別是2019年，咬字明顯變得更清晰易懂。」而三次登台皆出現過的單語「event」，重音位置也有所修正，聽感更加順暢。此外，關於「BBWAA」的發音也較過去改善許多，口譯員認為「慢速且清晰地發音起到了作用」。

除了英語發音本身，該口譯員也注意到大谷的「動作」。2019年演說時僅10多次的「抬頭注視次數」，在此次的演說中增加到近50次。他稱讚道：「這展現出他正更強烈地嘗試與現場聽眾進行對話溝通。」、「即便為了確認講稿而低頭，他也不再是前傾脖子，而是僅轉動視線，減少了頭部的晃動，姿勢顯得更挺拔。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中