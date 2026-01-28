等到了！不必飛東京看經典賽 彰化3場轉播在這裡看

彰化縣和美鎮將首次辦理賽事轉播，讓民眾不必飛日本就可以看到世界棒球經典賽。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，彰化縣和美鎮搶先公布台灣3場賽事轉播時間，台灣隊與日本、捷克與韓國隊比賽，都將在和美鎮公所廣場轉播，這也是和美鎮第一次，讓和美人大喊，不必飛東京，也不必羨慕別的縣市了。

和美鎮長林庚壬表示，台灣在2024年WBSC世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，全民振奮，當時就有想要進行轉播，但這必須事先取得公播版，上次來不及的遺憾，這次已經提早作業完成，讓鎮民可以一起來為台灣隊加油。

林庚壬強調，這次共轉播3場台灣隊的賽事，分別為3月6日晚間6點的台灣對上日本，3月7日上午11點的台灣對上捷克，3月8日上午11點的台灣對上韓國，地點在和美鎮公所前廣場，大約可以容納有2、300人，讓鎮民不必飛日本，也不用在家裡一個人看球賽，可以到公所跟群眾一起看球賽。

林庚壬表示，這是和美鎮公所取得公播版轉播賽事的第一次，未來將視情況繼續辦理，但必須考量國際賽事的時差，這次因為是在日本舉辦，轉播不成問題，但如果在美國等歐美等地，就會有時差，未必適合。而棒球是台灣人共同的語言與回憶，希望透過國際賽事的轉播，讓全民一起為台灣加油。

