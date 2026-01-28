自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》36歲澤村賞名投沒人要！ 美媒設想不想返美的菅野智之能去哪

2026/01/28 10:31

菅野智之。（資料照，路透）菅野智之。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1300萬美元從日本職棒讀賣巨人轉戰大聯盟金鶯隊的2屆澤村賞名投菅野智之，在首年繳出10勝賽季後成為自由身，儘管表明還不想回日本，但仍沒有大聯盟球隊遞出橄欖枝。美媒《CBS Sports》也點出4支可能網羅他的球隊。

36歲的菅野智之上季共出賽30場先發，157.0局，拿下10勝10敗、防禦率4.64，送出106次三振，儘管帳面看似不差，但進階數據卻相當慘澹，包含預期防禦率（xERA：5.81）、預期被打擊率（xBA：2成89）都僅有聯盟PR3的表現，對手的揮空率（Whiff%，18.5）、三振率（K%，15.7）、被打出出色擊球比率（Barrel%，11.8）都在聯盟敬陪末座，分別是PR7、PR6與PR4。

《CBS Sports》報導提到，「菅野最適合那些需要一名能進入輪值後端、展現『投1休4』穩定可靠性，並能協助球隊打滿162場例行賽投手的球隊。」其中運動家、國民及教士隊被點名，此外該媒還提到：「如果菅野不排斥在打者天堂庫爾斯球場投球的話，洛磯隊也會是合適的選擇。」

菅野智之將會代表日本參加今年經典賽，如果能夠在賽事期間取得好表現，說不定能吸引更多想要後段輪值吃局數投手的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中