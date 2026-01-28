MLB》36歲澤村賞名投沒人要！ 美媒設想不想返美的菅野智之能去哪

菅野智之。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1300萬美元從日本職棒讀賣巨人轉戰大聯盟金鶯隊的2屆澤村賞名投菅野智之，在首年繳出10勝賽季後成為自由身，儘管表明還不想回日本，但仍沒有大聯盟球隊遞出橄欖枝。美媒《CBS Sports》也點出4支可能網羅他的球隊。

36歲的菅野智之上季共出賽30場先發，157.0局，拿下10勝10敗、防禦率4.64，送出106次三振，儘管帳面看似不差，但進階數據卻相當慘澹，包含預期防禦率（xERA：5.81）、預期被打擊率（xBA：2成89）都僅有聯盟PR3的表現，對手的揮空率（Whiff%，18.5）、三振率（K%，15.7）、被打出出色擊球比率（Barrel%，11.8）都在聯盟敬陪末座，分別是PR7、PR6與PR4。

請繼續往下閱讀...

《CBS Sports》報導提到，「菅野最適合那些需要一名能進入輪值後端、展現『投1休4』穩定可靠性，並能協助球隊打滿162場例行賽投手的球隊。」其中運動家、國民及教士隊被點名，此外該媒還提到：「如果菅野不排斥在打者天堂庫爾斯球場投球的話，洛磯隊也會是合適的選擇。」

菅野智之將會代表日本參加今年經典賽，如果能夠在賽事期間取得好表現，說不定能吸引更多想要後段輪值吃局數投手的球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法