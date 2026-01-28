自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》曾打出破紀錄197公里初速！海盜怪力男將為多明尼加效力

2026/01/28 11:01

克魯茲。（資料照，路透）克魯茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕陣中有許多明星強打的多明尼加再添一名打擊好手，根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）消息指出，匹茲堡海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）將參與本屆的世界棒球經典賽。

目前27歲的克魯茲以強勁的擊球初速與快腿聞名，去年累計38次盜壘成功成為國聯盜壘王，此外根據《Baseball Savant》的數據，上個球季他曾打出高達122.9英里（約197.7公里）的擊球初速，改寫Statcast史上最快紀錄，而他的整季的平均初速也來到95.8英里（約154.2公里），打敗「法官」賈吉（Aaron Judge）、二刀流巨星大谷翔平等眾多強打成為聯盟最高。

克魯茲已經累計5年大聯盟資歷，去年打擊成績略微下滑，135場出賽繳出.200/.298/.378的打擊三圍，wRC+86，不過仍轟出20發全壘打進帳61分打點，都寫下個人生涯第2優異的表現。

多明尼加本屆經典賽的陣容星光熠熠，打線部分有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等球星坐鎮，投手端還有桑契斯（Cristopher Sánchez）、佩洛塔（Freddy Peralta）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等選手加入。

曾在2013年拿下冠軍金盃的多明尼加，本屆在D組將要面對委內瑞拉、荷蘭、以色列以及尼加拉瓜，比賽場地為馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中