經典賽》曾打出破紀錄197公里初速！海盜怪力男將為多明尼加效力

〔體育中心／綜合報導〕陣中有許多明星強打的多明尼加再添一名打擊好手，根據大聯盟古巴記者羅梅洛（Francys Romero）消息指出，匹茲堡海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）將參與本屆的世界棒球經典賽。

目前27歲的克魯茲以強勁的擊球初速與快腿聞名，去年累計38次盜壘成功成為國聯盜壘王，此外根據《Baseball Savant》的數據，上個球季他曾打出高達122.9英里（約197.7公里）的擊球初速，改寫Statcast史上最快紀錄，而他的整季的平均初速也來到95.8英里（約154.2公里），打敗「法官」賈吉（Aaron Judge）、二刀流巨星大谷翔平等眾多強打成為聯盟最高。

克魯茲已經累計5年大聯盟資歷，去年打擊成績略微下滑，135場出賽繳出.200/.298/.378的打擊三圍，wRC+86，不過仍轟出20發全壘打進帳61分打點，都寫下個人生涯第2優異的表現。

多明尼加本屆經典賽的陣容星光熠熠，打線部分有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等球星坐鎮，投手端還有桑契斯（Cristopher Sánchez）、佩洛塔（Freddy Peralta）、阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）等選手加入。

曾在2013年拿下冠軍金盃的多明尼加，本屆在D組將要面對委內瑞拉、荷蘭、以色列以及尼加拉瓜，比賽場地為馬林魚隊主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

