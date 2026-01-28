澳網》吳芳嫺女雙8強惜敗 遭第4種子梅騰絲人馬逆襲

〔記者梁偉銘／綜合報導〕吳芳嫺／日本穗積繪莉在2026年澳洲網球公開賽歷經3盤激戰，終以6：4、4：6、3：6惜敗給第4種子勁敵比利時梅騰絲（Elise Mertens）／中國張帥，非種子「台日聯軍」8強止步，吳芳嫺仍締造大滿貫最佳戰績。

面對實力堅強的梅騰絲／張帥，近況甚佳的吳芳嫺／穗積繪莉強勢出擊，開賽第5、6局歷經互破拉鋸，第10局把握機會再度突破，順勢先馳得盤。只不過，昔日女雙球后梅騰絲為首的大種子展開反撲，次盤第1局率先破發，「台日聯軍」苦苦追趕不成，盤末錯失3個破發點，讓對手扳回一城。

戰線被拉入決勝盤，吳芳嫺組合試圖重振旗鼓，怎奈盤中第5局被破後，又錯失回破機會，讓經驗豐富的「比中人馬」4：2拉開差距，最終第9局再失守，激戰2小時14分鐘遭到逆轉，無緣再爆冷門。

26歲的吳芳嫺，目前WTA女雙世界排名34，2023年溫布頓錦標賽、2024年澳網、2025年美國公開賽都打進女雙第3輪，如今她攜手穗積繪莉在墨爾本公園連闖3關，不但淘汰2組種子勁敵，也是職業生涯首闖四大賽8強，雖然未能更上層樓，仍帶給梅騰絲／張帥沉重壓力，黑馬氣勢展露無遺。

