中職》首支受邀美洲聯賽的台灣隊伍！兄弟球團回應初步規劃

彭政閔 。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職中信兄弟受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀，將代表台灣的職棒球隊遠征美洲參加第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），當地時間3月24日至29日開打。

由於賽程與中職開幕戰重疊，中信兄弟預計以二軍為主陣容、二軍總教練彭政閔領軍，赴墨西哥出賽，並已於日前就向聯盟報備告知，而出賽名單將於確認後公布。

中信兄弟球團回應出席美洲棒球冠軍聯賽，表示：在接獲主辦單位邀請，考量須兼顧中華職棒賽程，預計將派出二軍球員前往參賽，並向聯盟提報。希望藉由此次跨國聯賽與國際選手交流切磋，累積實戰經驗，並為新球季做好準備。

預賽分組名單部分，A組由地主墨西哥紅魔鬼、美國獨立聯盟美國協會的凱恩郡美洲獅（Kane County Cougars）及委內瑞拉專業聯盟代表組成；中信兄弟編入B組，將對陣古巴國家系列賽冠軍、尼加拉瓜波馬雷斯聯賽的達諾斯隊（Dantos de Managua）。預賽各組第1名直接晉級4強，第2、3名則透過驟死賽爭奪剩餘門票，冠軍戰預計於當地時間3月29日下午2點舉行。

中信兄弟上次季前時刻前往美洲，是2018年在美籍總教練史耐德掌兵下，全隊前往美國鳳凰城進行為期3週的移訓，並在當地安排練習賽。這次則是受到美洲棒球冠軍聯賽之邀，也是該聯賽創立3屆以來，首次有亞洲隊伍參賽。

