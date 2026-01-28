自由電子報
日職》陣中球員涉嫌使用「喪屍煙彈」遭逮捕！ 廣島初步處置出爐

2026/01/28 11:01

廣島快腿羽月隆太郎涉嫌使用喪屍煙彈遭逮。（資料照，取自產經體育）廣島快腿羽月隆太郎涉嫌使用喪屍煙彈遭逮。（資料照，取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒廣島東洋鯉魚隊25歲內野手羽月隆太郎，因為涉嫌使用「喪屍煙彈」（依托咪酯，Etomidate），違反《醫藥品醫療器械法》遭警方逮捕，今天廣島球團宣布，將停止他一切棒球活動。

廣島球團本部長鈴木清明今天在記者會上表示，「雖然本人可能否認，但遭逮捕是事實，因此決定停止其一切棒球活動。」至於是否解除合約，鈴木清明表示，會觀察後續的偵辦進度，目前還會保留合約，但沒有排除解約的可能性。球團也會停止銷售羽月隆太郎的週邊商品。

廣島監督新井貴浩今天也透過聲明向球迷道歉：「這次球團所屬球員遭到逮捕，身為監督，我感到責任非常沉重。對於相關人士、平日支持我們的廣大球迷，造成大家巨大的擔憂與困擾，我由衷致上最深的歉意。」

「關於事實真相目前仍在調查中，請容我暫時保留細節評論；但身為團隊一員，這顯然是缺乏自覺的行為，我感到非常遺憾。球隊將會誠懇地面對此一事態，並徹底落實指導教育，以防止類似事件再度發生。」

喪屍煙彈自去年5月26日起被列為危險藥物，本案為廣島縣首次查獲使用者。根據廣島縣警說法，羽月隆太郎在去年12月16日尿檢時被驗出有依托咪酯成分，他昨天遭廣島中央警察署遭逮捕，疑似持有少量的喪屍煙彈並自用。羽月隆太郎在警方偵訊時否認上述指控，他表示：「我不記得自己有使用過喪屍煙彈。」

羽月隆太郎2019年自神村學園畢業後投入日職選秀，以第7指名被廣島隊挑中，他以速度優勢與出色的跑壘技術聞名，擔任代跑要角。上個賽季共出賽74場，創下個人生涯新高，繳出打擊率2成95、17次盜壘成功的成績，同樣是個人生涯最佳表現。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

