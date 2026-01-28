NBA》中止9連敗！薩爾29分領銜巫師、睽違9年在家力退拓荒者

薩爾今日砍29分，是巫師中止9連敗的功臣之一。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日擔任主場迎戰拓荒者的巫師，靠著薩爾（Alex Sarr）29分12籃板外帶6阻攻的精采表現，幫助球隊以115：111險勝，同時中止球隊近期的9連敗低潮。

首節打完巫師僅落後兩分，但次節薩爾6投4中，包括2顆三分外加1罰得到11分，讓球隊上半場結束反倒以7分領先，不過易籃之後巫師火力較為冷卻，讓球隊再度被反超1分進入決勝節。

比賽末節雙方陷入膠著，不過比賽剩餘時間進到3分半鐘後，喬治（Kyshawn George）與卡林頓（Bub Carrington）攜手砍分幫助巫師連拿8分逆轉，雖然拓荒者一度靠著夏普（Shaedon Sharpe）外線三分和切入灌籃，讓巫師只剩下1分的領先優勢，但最後喬治與米德爾頓（Khris Middleton）把握罰球機會拉開分差，讓巫師收下最終勝利，這也是巫師自美國時間2017年1月16日後，首次於主場擊敗拓荒者。

薩爾本場出手29次為生涯新高，命中11球拿下團隊最高29分，喬治與米德爾頓皆挹注19分，強森（Tre Johnson）也有18分入袋；拓荒者部分，夏普砍下31分為全隊最高，阿夫迪賈（Deni Avdija）17分次之外加12籃板，柯林根（Donovan Clingan）進帳14分以及多達20籃板。

