NBA》雷霆中止2連敗 賽後防守悍將多特與鵜鶘菜鳥上演「大場面」

雷霆防守悍將多特（中）與對方起衝突。（路透）



〔體育中心／綜合報導〕雷霆MVP球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天得到29分，幫助雷霆在主場以104比95擊敗西部墊底的醍醐，雷霆中止近期的2連敗。不過，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）賽後與鵜鶘19歲菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）發生肢體衝突。

雷霆上半場出現10次失誤，半場打完僅以48比46領先。第三節長人中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）獨拿14分，幫助雷霆三節完領先10分。末節鵜鶘打出一波9比2攻勢，包含費爾斯在末節剩下5分05秒投進三分後，追至5分差。雷霆威金斯（Aaron Wiggins）、多特連續回敬三分，加上吉爾吉斯亞歷山大單節貢獻10分，雷霆最終收下勝利。

但費爾斯在最後階段要進攻，被多特擋下。這時比賽已經結束，多特先是推了對方後，雙方互抓球衣起肢體衝突，兩隊的隊友、教練們立即上前把人架開。

鵜鶘菜鳥費爾斯（中）。（路透）

吉爾吉斯亞歷山大整場22投8中，外加14罰13中，拿到全場最高的29分，另有6籃板4助攻。霍倫格姆貢獻20分14籃板、賞5次火鍋。喬伊（Isaiah Joe）替補出發砍進5顆三分、全場進帳17分；威金斯13分，多特12分8籃板。雷霆以38勝10敗居聯盟龍頭。

鵜鶘以威廉森（Zion Williamson）21分11籃板最佳，貝伊（Saddiq Bey）16分。鵜鶘中止2連勝，目前仍以12勝37敗居西部墊底。

