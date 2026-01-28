自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》雷霆中止2連敗 賽後防守悍將多特與鵜鶘菜鳥上演「大場面」

2026/01/28 12:18

NBA》雷霆中止2連敗 賽後防守悍將多特與鵜鶘菜鳥上演「大場面」雷霆防守悍將多特（中）與對方起衝突。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆MVP球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天得到29分，幫助雷霆在主場以104比95擊敗西部墊底的醍醐，雷霆中止近期的2連敗。不過，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）賽後與鵜鶘19歲菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）發生肢體衝突。

雷霆上半場出現10次失誤，半場打完僅以48比46領先。第三節長人中鋒霍倫格姆（Chet Holmgren）獨拿14分，幫助雷霆三節完領先10分。末節鵜鶘打出一波9比2攻勢，包含費爾斯在末節剩下5分05秒投進三分後，追至5分差。雷霆威金斯（Aaron Wiggins）、多特連續回敬三分，加上吉爾吉斯亞歷山大單節貢獻10分，雷霆最終收下勝利。

但費爾斯在最後階段要進攻，被多特擋下。這時比賽已經結束，多特先是推了對方後，雙方互抓球衣起肢體衝突，兩隊的隊友、教練們立即上前把人架開。

鵜鶘菜鳥費爾斯（中）。（路透）鵜鶘菜鳥費爾斯（中）。（路透）

吉爾吉斯亞歷山大整場22投8中，外加14罰13中，拿到全場最高的29分，另有6籃板4助攻。霍倫格姆貢獻20分14籃板、賞5次火鍋。喬伊（Isaiah Joe）替補出發砍進5顆三分、全場進帳17分；威金斯13分，多特12分8籃板。雷霆以38勝10敗居聯盟龍頭。

鵜鶘以威廉森（Zion Williamson）21分11籃板最佳，貝伊（Saddiq Bey）16分。鵜鶘中止2連勝，目前仍以12勝37敗居西部墊底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中