NBA》菜就認命！哈利伯頓笑談巴黎奧運「內心戲」：原來打不到球的人是我...（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季因為阿基里斯腱傷勢休兵當中，他近日在節目上和詹姆斯（LeBron James）聊起前年巴黎奧運的故事。他透露，當時總教練柯爾（Steve Kerr）告訴大家，12個人不一定都能上場，其他學長們包含詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）都意有所指地提出看法，後來他才意識到，原來自己有可能就是打不到球的那個人。

哈利伯頓在2024年巴黎奧運披上美國隊戰袍，最後如願拿下金牌，他當時發文自嘲，自己分組報告什麼都沒做，卻還是拿了A。

近期哈利伯頓和詹姆斯在節目上聊起巴黎奧運的故事，他坦言，當時讓他打擊有點大。巴黎奧運前美國隊全隊一起看影片開會，柯爾告訴大家，這次奧運12個人，不一定每個人都有充分上場時間，哈里伯頓說：「會議中詹姆斯說，自己2004年奧運也沒什麼機會上場，但為了團隊，你必須放下自尊；之後杜蘭特也補充，我們這12個人都是優秀的全明星，大家都想贏球，對吧？」

「我當時在一旁聽了，覺得很有道理，還點頭如搗蒜，但後來想到，他們在說誰？我環顧了一下四周隊友，不可能是說他、也不可能是他，那應該就是我了吧！」哈利伯頓還原當時自己的「內心戲」直呼，「完蛋了，真該死，這次奧運應該就這樣結束了吧！後來看影片我完全無法專心。」

這個小故事，也把詹姆斯逗得笑開懷，詹皇說：「就像你當初講的，自己分組報告什麼都沒做，卻還是拿了A。」

