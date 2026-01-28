自由電子報
體育 棒球 日職

經典賽》日本首戰可能派山本由伸對台灣先發 曾總：其實還蠻興奮的！

2026/01/28 12:33

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／高雄報導〕經典賽日本隊30人正式名單已經公布29位，許多日媒預測日本隊預賽首戰對台灣可能派道奇王牌投手山本由伸擔任先發，台灣隊總教練曾豪駒表示，已經看過日本隊公布的名單，如果對台灣真的派山本先發，他其實還蠻興奮的。

曾豪駒指出，日本隊每次打國際賽，派出的陣容其實都很好，這次經典賽公布的名單可以說是最頂級的，他也看到可能派山本由伸對台灣的新聞，「其實心裡會覺得還蠻興奮的，因為可以對決到這麼好的投手，我們也會準備好，以最好的戰力去面對。」

曾豪駒認為，經典賽比賽期間還是春訓階段，因此對投手有球數限制，投手的用球數都不會太多，每場準備2位先發投手是很正常的，以日本隊的名單與規劃，每場比賽有能力安排至少3位先發型的投手，台灣隊預計準備15至16位投手，也會朝這個方向去安排。

經典賽各隊將於2月3日前提交30人正式名單，台灣時間2月6日由大聯盟對外公布，曾豪駒表示，台灣隊會把握這段時間觀察選手的狀態，希望在提交名單前確認每位選手的狀況，2月3日前會完成內部討論與評估，把最後的隊型規劃出來，才會決定30人正式名單。

台灣隊總教練曾豪駒。（記者李惠洲攝）台灣隊總教練曾豪駒。（記者李惠洲攝）

