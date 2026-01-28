自由電子報
經典賽》南韓嚴選15投 強烈警戒KBO「火球勝投王」郭彬

2026/01/28 12:37

郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）郭彬。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕26歲的韓職斗山熊強投郭彬，剛結束經典賽南韓在塞班島的第一階段集訓，目前隨母隊在澳洲雪梨春訓，他很有機會代表南韓征戰經典賽，同時，最快2027年球季結束挑戰大聯盟。

郭彬國際賽經驗豐富，打過2023年經典賽、杭州亞運（因傷未登板）、亞冠賽和2024年12強賽，也是2024年韓職勝投王得主，去年因傷出賽19場拿下5勝7敗、防禦率4.20，生涯最快球速159公里，他與文東珠、孫周元、元兌仁、高永表都是經典賽南韓先發投手人選，日前南韓教頭柳志炫表明，30人正選名單會挑15投。

郭彬昨首度進牛棚練投31球，他表示，大概用8分力投球，比預期的還要好，很滿意練投狀態，之前在塞班島國家隊集訓身體狀況調整得不錯，希望2月底、3月初接近經典賽能再拉高強度。

有了2023年經典賽的經驗，郭彬說，打經典賽真的非常有意義，此後他少了許多恐懼，「遇過這麼強的對手，我還有什麼好怕的？從2023年之後我的表現進步許多，打經典賽的影響真的非常大。」

郭彬不但有機會在經典賽扛先發重任，最快2027年球季結束，他就能取得海外FA自由球員資格挑戰大聯盟，過去斗山熊陳弼重、金宰煥取得入札資格，但最後都沒能找到大聯盟買家，郭彬將挑戰隊史進軍大聯盟第1人。

展望未來，郭彬強調，他確實想過挑戰大聯盟，前提是能力必須再提升，首要課題是強化變速球跟直球的共軌效應，才有機會在更高階的舞台被認可。

