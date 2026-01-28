NBA》被湖人退貨的中鋒狂轟27分！ 殘陣太陽大場面中險勝籃網

太陽、籃網比賽接近尾聲時爆發肢體衝突，共5人領到技術犯規。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）今天面對籃網豪取加盟新高的27分，在球隊主將布克（Devin Booker）缺陣的情況下，幫助球隊以106：102終止2連敗。

今天太陽主將布克、杜蘭特（Kevin Durant）交易案主菜格林（Jalen Green）、場均陣中得分第4高的控球後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）都沒上。但威廉斯依舊與布魯克斯（Dillion Brooks）扛起球隊進攻重擔，前者砍下加盟太陽後最高的27分，後者則有26分進帳，艾倫（Grayson Allen）挹注18分，助隊收下勝利。

威廉斯在上個賽季曾因交易案從黃蜂轉戰湖人，想不到卻因為體檢報告沒過遭退貨，隨後他就在去年選秀會上被太陽交易入陣，而威廉斯也在太陽健康出陣，明星賽前就已經有41場出賽有37場先發，距離上季生涯最多的44場出賽近在咫尺。

威廉斯（左）狂轟27分助隊取勝。（美聯社）

籃網與太陽今天雙方打得火熱，在第四節甚至出現大場面，在剩下1分多鐘時籃網2分落後太陽時，曼恩（Terance Mann）帶球衝過半場遭歐尼爾（Royce O'Neale）碰撞掉球（後續被記為歐尼爾抄截與曼恩失誤），隨後曼恩縱身搶球，兩隊球員也都往地上積極拚搶，雙方在爭搶過程爆發衝突，最終裁判一共給出5個技術犯規。

本場得分最高的是從金塊轉戰籃網的小波特（Michael Porter Jr.），他狂轟36分5籃板3助攻外帶3抄截，但除了他以外籃網沒人得分能到20分。

Tensions are heating up in The Valley pic.twitter.com/6ZLlxM1Bsa — YES Network （@YESNetwork） January 28, 2026

