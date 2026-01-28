自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被湖人退貨的中鋒狂轟27分！ 殘陣太陽大場面中險勝籃網

2026/01/28 13:21

太陽、籃網比賽接近尾聲時爆發肢體衝突，共5人領到技術犯規。（路透）太陽、籃網比賽接近尾聲時爆發肢體衝突，共5人領到技術犯規。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）今天面對籃網豪取加盟新高的27分，在球隊主將布克（Devin Booker）缺陣的情況下，幫助球隊以106：102終止2連敗。

今天太陽主將布克、杜蘭特（Kevin Durant）交易案主菜格林（Jalen Green）、場均陣中得分第4高的控球後衛吉萊斯皮（Collin Gillespie）都沒上。但威廉斯依舊與布魯克斯（Dillion Brooks）扛起球隊進攻重擔，前者砍下加盟太陽後最高的27分，後者則有26分進帳，艾倫（Grayson Allen）挹注18分，助隊收下勝利。

威廉斯在上個賽季曾因交易案從黃蜂轉戰湖人，想不到卻因為體檢報告沒過遭退貨，隨後他就在去年選秀會上被太陽交易入陣，而威廉斯也在太陽健康出陣，明星賽前就已經有41場出賽有37場先發，距離上季生涯最多的44場出賽近在咫尺。

威廉斯（左）狂轟27分助隊取勝。（美聯社）威廉斯（左）狂轟27分助隊取勝。（美聯社）

籃網與太陽今天雙方打得火熱，在第四節甚至出現大場面，在剩下1分多鐘時籃網2分落後太陽時，曼恩（Terance Mann）帶球衝過半場遭歐尼爾（Royce O'Neale）碰撞掉球（後續被記為歐尼爾抄截與曼恩失誤），隨後曼恩縱身搶球，兩隊球員也都往地上積極拚搶，雙方在爭搶過程爆發衝突，最終裁判一共給出5個技術犯規。

本場得分最高的是從金塊轉戰籃網的小波特（Michael Porter Jr.），他狂轟36分5籃板3助攻外帶3抄截，但除了他以外籃網沒人得分能到20分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中