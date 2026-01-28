自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼雄鷹跟日韓強權交鋒 港都國際交流戰登場！

2026/01/28 13:00

台鋼雄鷹舉辦「2026港都國際交流戰」，除了兩場對戰OISIX新潟，還有1場將與韓國職棒培證英雄交手。（台鋼球團提供）台鋼雄鷹舉辦「2026港都國際交流戰」，除了兩場對戰OISIX新潟，還有1場將與韓國職棒培證英雄交手。（台鋼球團提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹連續兩年邀請OISIX新潟（オイシックス新潟アルビレックスBC）來台，今年擴大舉辦「2026港都國際交流戰」，除了兩場對戰OISIX新潟，還有1場將與韓國職棒培證英雄交手，台鋼雄鷹再次「捍衛領空」，將在228連假於高雄市澄清湖球場進行3連戰，讓高雄球迷提前體驗棒球季節到來的熱度。

OISIX新潟武田勝監督連兩年帶隊來台，經過休賽季補強多名NPB一軍經驗的選手之後實力更加堅強。台灣旅日好手陽岱鋼、台鋼雄鷹初代洋投笠原祥太郎、曾奪央聯新人王的前阪神虎高山俊等好手，連續兩年來台獻技。而去年賽季結束後，OISIX新潟補強許多前日職選手，包含松山竜平、渡邉諒、石川直也、井口和朋、宮森智志等，還有強打洋砲沃克（Adam Walker）。松山竜平效力廣島東洋鯉魚18年，今年轉戰OISIX新潟，選手兼任打擊教練，日職生涯累計1,304場出賽，敲出940支安打、83發全壘打；前東北樂天金鷲投手宮森智志僅27歲，球速可達150公里；Adam Walker曾效力讀賣巨人與福岡軟銀鷹，2022年在巨人軍單季124場出賽，擊出110支安打、23發全壘打。

台灣球迷熟悉的還有前日本火腿好手，過去曾在日本與王柏融並肩作戰，今年將於澄清湖球場再次相聚。渡邉諒是2013年選秀日本火腿第一指名，2019、2020連兩年出賽數破百，2023年轉戰阪神虎；石川直也曾是日本火腿牛棚主力，2018年52場登板，拿下18次中繼成功、19次救援成功，隔年出賽數更來到60場；井口和朋同樣後援為主，日職生涯10年，總計254場出賽，拿下40次中繼成功。

培證英雄今年共48名好手來台春訓，去年許多曾對戰熟面孔可望再次交手，包含2025年選秀狀元投手丁炫瑀，去年就曾在與台鋼雄鷹春訓自辦賽中登板先發，韓職賽季開打之後，生涯初登板熱投122球，最終順利開張首勝；還有主力先發投手河映敃，2025球季28場登板，共投153.1局陣中之最；而王牌投手安佑鎮雖然還在復健階段，仍隨隊來到高雄春訓。野手部分，崔周煥、李主形、林祉閱都是2025年單季10轟以上打者，也都曾在去年與台鋼雄鷹自辦賽登場，今年再次隨隊來台春訓。

「2026港都國際交流戰」賽事資訊

◆2月27日（五）17：05 KBO培證英雄VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場

◆2月28日（六）17：05 OISIX新潟VS.台鋼雄鷹@澄清湖棒球場

◆3月01日（日）17：05 台鋼雄鷹VS.OISIX新潟@澄清湖棒球場

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中