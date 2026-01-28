自由電子報
NBA》穆雷關鍵罰球失手 金塊錯失機會不敵東部龍頭活塞斷連勝

2026/01/28 13:54

穆雷。（美聯社）穆雷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場碰上活塞的金塊，因穆雷（Jamal Murray）在比賽結束前的關鍵罰球失手，讓球隊最終以107：109吞敗中斷2連勝。

金塊今天除了少了一哥約基奇（Nikola Jokic）、強森（Cameron Johnson）與布朗（Christian Braun）之外，上週六對公鹿戈登（Aaron Gordon）又傷了右腿筋，本場依舊無法比賽。

金塊進攻端在比賽一開始並不順利，僅3成出頭的命中率以及外線8投1中，首節就落後雙位數的分差，不過雖然次節分差一度來到18分，但團隊靠著B.布朗（Bruce Brown）的帶領找回手感，上半場打完縮小到只有6分差距。

但是易籃後，巫師持續發揮東部龍頭的實力，靠著坎寧安（Cade Cunningham）以及杜蘭（Jalen Duren）領軍，加上艾維（Jaden Ivey）的壓哨三分，以10分領先前進決勝節，不過穆雷在比賽末段跳了出來，在讀秒階段時追到只剩1分落後，然而巫師還是由哈里斯（Tobias Harris）的兩罰皆進下，讓局面回到3分差距。

比賽剩下最後1秒鐘時，格林（Javonte Green）在外線防守穆雷發生犯規，讓穆雷獲得3次罰球、金塊獲得追平比數的大好機會，但就在順利罰進了第1球後，關鍵第2罰卻打鐵未進，導致最後一次罰球穆雷選擇故意打板讓隊友搶奪籃板，但巫師隨即將球撥出禁區，比賽也就此畫下句點，讓巫師拿下近11場的第9勝。

坎寧安與哈里斯皆砍下22分為活塞全隊最高，湯普森（Ausar Thompson）與杜蘭各有14分進帳，替補上場的霍蘭德（Ronald Holland II）和格林也都有10分入袋。

金塊部分，穆雷攻下24分全場最高外帶10助攻，瓦倫丘納斯（Jonas Valančiūnas）緊隨其後拿到16分16籃板，B.布朗也拿下16分。

