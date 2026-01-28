澳網》「我們是網球選手還是動物」 史薇泰克：連上大號也被看？

史薇泰克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽，美國好手高芙（Coco Gauff）在女單8強爆冷輸給烏克蘭老將斯維托麗娜（Elina Svitolina）後，她在休息室內摔爛球拍的場景，這段失控畫面被場內攝影機拍下，還被外流至網路瘋傳。波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）今天受訪對此事表達看法，「我們是網球選手、還是動物？」

史薇泰克今天在女單8強以5比7、1比6敗給哈薩克第5種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），賽後史薇泰克被問及賽事後台的攝影機，像是最近被拍到忘記帶證件，在很多不同的比賽場域都被拍到，是否認為應該給選手和他們的團隊在後台要有更多隱私？

請繼續往下閱讀...

對此史薇泰克直言，「問題在於，我們到底是網球選手，還是像動物園裡的動物，連他們上大號都要被觀察，你知道嗎？」接著史薇泰克說，「OK，這講得有點浮誇，不過能有一點隱私，真的會比較好。如果能有自己的準備過程，而不是總是被盯著看，那會很好。」

「我們是網球選手，要在球場上被關注，在媒體們前面也是如此。這是我們的工作。」史薇泰克說，「忘了帶證件結果變成網路迷因，這不是我們的工作。當然，那件事滿好笑的，大家也有話題可以聊。但對我們來說，我不覺得這是必要的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法