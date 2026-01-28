自由電子報
NBA》雷納德連25場得分破20分！ 快艇打爆爵士近10戰僅吞1敗

2026/01/28 13:49

雷納德。（美聯社）雷納德。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近況頗佳的快艇今天作客爵士，全隊6人得分上雙，雷納德（Kawhi Leonard）繳出全隊最高21分，帶隊克服最多11分落後逆轉，最後還把對手打爆，終場快艇就以115：103收下3連勝，近10戰僅吞1敗。

今天開賽爵士打出一波10：0攻勢，首節打完，快艇已陷入雙位數落後，但在次節急起直追，哈登（James Harden）在該節最後1分半鐘連拿5分，加上鄧恩（Kris Dunn）灌籃，快艇一舉超車，未料最後關頭防守出包，讓貝利（Ace Bailey）飆進壓哨三分球，助爵士在半場打完仍以54：53領先。

雷納德在上半場拿下13分全隊最高，哈登12分次之，但爵士團隊命中率47%略優於快艇的44%，爵士貝利拿下13分全隊最高。

易籃後，快艇挾著逆轉的氣勢，單節打出36：20攻勢擴大領先，在勝負大致底定的情況下，兩隊板凳球員輪流上陣，洛城大軍也穩穩收下勝利。

快艇今天6人得分上雙，雷納德進帳21分、7籃板，這也是他連續第25場比賽單場拿超過20分，為快艇隊史第4人；哈登拿下16分、10助攻，4抄截；爵士方面，貝利進帳20分全隊最高，馬卡南（Lauri Markkanen）19分次之。

