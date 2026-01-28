自由電子報
經典賽》陳柏毓加入台灣隊集訓 目標進入正式名單

2026/01/28 14:00

陳柏毓。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕旅美投手陳柏毓今天在國訓中心報到，加入經典賽台灣隊第一階段集訓，他表示，自己主動向海盜提出，希望早點加入台灣隊集訓，經過不斷溝通獲得同意，目標是進入30人正式名單。

陳柏毓指出，之前常與球團開會，他提出參加台灣隊集訓的訴求，最後球團同意放行，既然進入集訓名單，希望趕快參與球隊運作，盡早與教練、隊友培養默契，經典賽是最高層級的國際賽，目標是進入正式名單，「我們這組都蠻強的，感覺蠻刺激的。」

陳柏毓表示，海盜有開課表給他，提醒他要注意健康，比對台灣隊的訓練行程，覺得進度還算不錯，甚至比想像中還好一點。至於日本隊的29人名單，他覺得，各隊在經典賽一定精銳盡出，他沒有最想對決的打者，比較希望可以解決打者，「不管是誰，就算是大谷翔平，我也想要解決。」

陳柏毓預計2月前往美國加入海盜春訓，他覺得，去年在2A是很特別的球季，身體在季中一度有些問題，狀況像斷崖式地掉下來，季末狀況又拉回來，感覺很像洗三溫暖，今年如果沒有意外，開季應該會從3A出發，「當然球隊也有他們的安排，最主要還是看整體的狀況。」

陳柏毓。（記者李惠洲攝）陳柏毓。（記者李惠洲攝）

陳柏毓。（記者李惠洲攝）陳柏毓。（記者李惠洲攝）

