天才！ 英國2歲童破2項司諾克花式撞球金氏世界紀錄

英國2歲男童裘德，成為司諾克花式撞球2項金氏世界紀錄的最年輕保持者。（圖取自@guinnessworldrecords「YouTube」）

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特的2歲男童裘德・歐文斯（Jude Owens）在去年10月12日以2歲又302之齡，完成一記撞庫進球（pool bank shot），創下該項目最年經紀錄，而5週前他才以2歲又261天完成司諾克「雙球入袋」（double pot），一舉讓他成為史上最年輕完成這兩種花式撞球的人，同時也是金氏世界紀錄史上，年紀最小的雙紀錄保持者之一。

《衛報》報導，裘德的父親盧克・歐文斯（Luke Owens）稱，他是家中最先注意到裘德天賦的人，而司諾克很快的成為裘德最喜歡的活動，當裘德很自然地將球桿夾在手指之間、動作毫不生澀時，他才意識到這孩子「不簡單」。

請繼續往下閱讀...

由於裘德身高不夠，歐文斯過去會用酒吧的高腳椅，協助裘德能夠上撞球桌打球，如今改用家中做菜時使用的小板凳。

此外，裘德曾在2025年英國錦標賽（UK Championship）獲得專屬的出場儀式，並成為該運動史上最年輕擁有贊助合約的選手。歐文斯提到，他自己10歲才開始接觸司諾克，而裘德2歲就拿起球桿，他不僅天賦驚人，還在短時間締造兩項世界紀錄，不知道未來的裘德該如何超越自己。

金氏世界紀錄總編克雷格格倫迪（Craig Glenday）表示，打破紀錄這件事，從來不分年齡。看到像裘德這麼年幼的人，展現出如此高超的技巧、熱情與決心，真的非常特別。非常高興歡迎他加入金氏世界紀錄的大家庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法