自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

天才！ 英國2歲童破2項司諾克花式撞球金氏世界紀錄

2026/01/28 15:09

英國2歲男童裘德，成為司諾克花式撞球2項金氏世界紀錄的最年輕保持者。（圖取自@guinnessworldrecords「YouTube」）英國2歲男童裘德，成為司諾克花式撞球2項金氏世界紀錄的最年輕保持者。（圖取自@guinnessworldrecords「YouTube」）

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特的2歲男童裘德・歐文斯（Jude Owens）在去年10月12日以2歲又302之齡，完成一記撞庫進球（pool bank shot），創下該項目最年經紀錄，而5週前他才以2歲又261天完成司諾克「雙球入袋」（double pot），一舉讓他成為史上最年輕完成這兩種花式撞球的人，同時也是金氏世界紀錄史上，年紀最小的雙紀錄保持者之一。

衛報》報導，裘德的父親盧克・歐文斯（Luke Owens）稱，他是家中最先注意到裘德天賦的人，而司諾克很快的成為裘德最喜歡的活動，當裘德很自然地將球桿夾在手指之間、動作毫不生澀時，他才意識到這孩子「不簡單」。

由於裘德身高不夠，歐文斯過去會用酒吧的高腳椅，協助裘德能夠上撞球桌打球，如今改用家中做菜時使用的小板凳。

此外，裘德曾在2025年英國錦標賽（UK Championship）獲得專屬的出場儀式，並成為該運動史上最年輕擁有贊助合約的選手。歐文斯提到，他自己10歲才開始接觸司諾克，而裘德2歲就拿起球桿，他不僅天賦驚人，還在短時間締造兩項世界紀錄，不知道未來的裘德該如何超越自己。

金氏世界紀錄總編克雷格格倫迪（Craig Glenday）表示，打破紀錄這件事，從來不分年齡。看到像裘德這麼年幼的人，展現出如此高超的技巧、熱情與決心，真的非常特別。非常高興歡迎他加入金氏世界紀錄的大家庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中